Katarzyna Alexander, znana jako Laluna Unique zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Szybko dała się poznać jako charyzmatyczna, ale budząca niekiedy skrajne emocje uczestniczka. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z jej zamiłowania do medycyny estetycznej. Celebrytka też widywana jest najczęściej w pełnym, starannie wykonanym makijażu. Nigdy też nie pokazuje swoich naturalnych włosów, które chowa pod perukami i doczepami. Teraz zrobiła wyjątek. To zdjęcie robi furorę w sieci.

Laluna pokazała się w prawdzwych włosach. Tak wygląda naturalnie

Chociaż "Królowe życia" jakiś czas temu zniknął z anteny, to jego bohaterzy wciąż mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Szczególnie widać to w mediach społecznościowych, gdzie najwierniejsi fani programu śledzą dalsze losy ulubionych uczestników. Lalunie udało się uzbierać już 462 tysiące obserwatorów na Instagramie, a ta liczba dalej rośnie. Celebrytka chętnie dzieli się w sieci kulisami prywatnego życia.

Ostatnio Laluna pochwaliła się na swoim instagramowym profilu krótkim nagraniem prosto z fryzjerskiego fotela. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że po raz pierwszy można było zobaczyć modelkę bez doczepów. Okazuje się, że pod perukami kryją się krótkie blond włosy z grzywką zachodzącą na bok. Wyjaśniła również, dlaczego postawiła na naturalność tym razem. Celebrytka przygotowuje się do kolejnej walki w oktagonie, więc nie może sobie pozwolić na doczepiane pasma.

Fani wolą Lalunę w naturalnej odsłonie? Celebrytka zareagowała

Pod postem opublikowanym przez gwiazdę "Królowych życia" szybko zaczęły pojawiać się komentarze fanów zaskoczonych wizerunkiem Laluny. Większość obserwatorów niemal zgodnie pisała, że celebrytka lepiej wygląda w naturalnej odsłonie. "100 razy lepiej naturalnie bez peruki", "Świetnie wyglądasz w tych włosach", "Nareszcie bez peruki".

Lalunie jednak nie przypadły do gustu te komentarze i postanowiła dosadnie na dnie odpisać na InstaStories. "Malutkie sprostowanie, bo piszecie mi, że bez peruki lepiej, mega fryzura bla bla. Ja wiem, że wy lubicie naturalny look w Polsce, ale raz, że ja zrobiłam kolor, dlatego, że szykuje się do walki. Wróciłam na salę i potrzebuję dobrze się tam też czuć w swoich włosach, co nie znaczy, że odstawię peruki lub kucyki. Nie ma takiej opcji. Ja nie potrafiłabym być taka sama codziennie. To jakbyś miał zupę pomidorową jeść dzień w dzień. Nuda i monotonia. Żyjemy po to, aby żyć na 1000 proc." - napisała.

Laluna faktycznie przymierza się do powrotu do FAME MMA. Celebrytka już na początku roku zapowiadała, że chętnie znów zawalczyłaby w oktagonie. Po raz pierwszy stanęła tam wiosną 2022 roku przeciwko Wiktorii Jaroniewskiej. Niestety wówczas przegrała. Nie wiadomo kto będzie jej następnym przeciwnikiem, ale "Królowa życia" już rozpoczęła intensywne przygotowania. Zdjęcia Laluny znajdziecie w galerii na górze strony.