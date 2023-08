Borys Szyc to jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów. Fani cenią go za grę w filmach i interesują się oczywiście tym, co słychać w życiu prywatnym aktora. Przypominamy o jego dawnej relacji z Anną Bareją. Owocem tego związku jest córka Sonia. Dlaczego para rozstała się chwilę po jej narodzinach?

Borys Szyc uchodził za kobieciarza. Jedną z jego ukochanych była Anna Bareja

Aktor nie mógł narzekać na brak powodzenia u płci pięknej. Skradł serce między innymi pewnej agentce ubezpieczeniowej. Bareja miała sprzedać Szycowi polisę, a finalnie weszła z nim w związek. Zakochali się w sobie bez pamięci, a w 2005 roku powitali na świecie Sonię. To jednak nie umocniło ich relacji. Partnerzy często kłóciłi się. Zerwali ze sobą, aby oszczędzić córce codziennych nieprzyjemności, co wyznał aktor w jednym z dawnych wywiadów. Po rozstaniu Szyc częściej bywał na imprezach. Niezbyt dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków względem pociechy.

Szyc uczestniczył w wypadku. W samochodzie była też jego córka

W 2007 roku doszło do wypadku, w którym uczestniczył Szyc z córką. Jeden z pojazdów wjechał w auto aktora. Po dachowaniu sprawcy wypadku Szyc szybko zareagował. Wyniósł małą córkę z samochodu i mocno tulił, kiedy ta była przestraszona tą dramatyczną sytuacją. W tamtym okresie relacje z mamą Soni wciąż były napięte, a zmieniły się kilka lat później na bardziej pozytywne. Była para ma córkę, którą należy wspierać, a konflikt jej rodziców na pewno w niczym nie pomagał. W naszej galerii możecie znaleźć dawne zdjęcia Szyca i Anny Barei.