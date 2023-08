Kilka dni temu Magda Mołek zapowiedziała wakacyjną przerwę. W instagramowym wpisie wytłumaczyła fanom, że po trzech latach nieprzerwanej pracy w końcu chce o siebie zadbać. Teraz ujawniła, jaki był jeden z powodów jej urlopu. Okazuje się, że dziennikarka trafiła do szpitala i miała operację. Szczegóły zdradziła w najnowszym wpisie na Instagramie.

Magda Mołek pokazała zdjęcia ze szpitala. Miała operację

Magda Mołek opublikowała na swoim profilu kompilację zdjęć, które obrazują jej "wracanie do zdrowia". W opisie wyjaśnia, co wydarzyło się u niej w ostatnich dniach. "Obiecałam Wam dać znać, gdy będę wracać do pracy. Otóż, trochę przedłuża się mój 'odpoczynek', bo życie napisało swój scenariusz" - zaczęła swój wpis dziennikarka.

Miałam leżeć i pachnieć (he he), ale konieczna była operacja. Wszystko jest już dobrze. Wracam do siebie, wracam do zdrowia, i wracam z przekonaniem, że nic nie ma większej wartości w życiu niż wierność sobie. Pod każdym względem. I choć tyle wam o niej mówię, zapominam czasem sama - dodała Magda Mołek.

Dziennikarka wspomniała też o swoim kanale "W moim stylu". Zapewniła fanów, że "ma się dobrze", a ona obecnie pracuje nad zmianami i wymyśla nowe rozwiązania. Zapewniła jednocześnie, że jednej rzeczy nie zamierza zmieniać - mianowicie jej kanał "zawsze będzie miejscem wspólnej drogi, bo nadal ma ochotę pytać i szukać odpowiedzi".

W komentarzach posypały się słowa otuchy oraz wsparcia od znajomych i fanów. "Zdrówka Madziu" - napisała Agnieszka Włodarczyk. Magda Mołek nie pozostała dłużna i odpisała: "Siły dla ciebie, Aga", nawiązując zapewne do trudnych chwil, które obecnie aktorka przeżywa ze swoim partnerem, Robertem Karasiem. "Magda, wracaj do pełni zdrowa! Dużo siły" - napisała Anita Werner. "Ukochana nasza. Światłowodami wysyłam właśnie dużo energii, byś wyzdrowiała i jeszcze mocniej się ukochiwała" - napisał Qczaj. Zdrowia życzyła dziennikarce też Basia Kurdej-Szatan. "Dużo zdrowia i cierpliwości. Ciało wie i zawsze się upomni o swoje", "Magda, bądź dla siebie czuła i łagodna", "Zdrowia! Pływania w morzu dobrej energii" - komentowali też fani.