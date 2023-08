Trzyletni dziś syn jest dla Sebastiana Fabijańskiego całym światem i sensem dla którego chce mu się żyć. Aktor po rozstaniu z jego matką, stara się spędzać z nim każdą wolną chwilę. W rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem przyznał wprost, że gdyby nie Bastian, kontrowersje sprzed roku, których był bohaterem, mogłyby się bardzo źle skończyć.

Sebastian Fabijański wraca do zamieszania z 2022 roku. Mówi, co zawdzięcza synowi

Bastian to owoc związku Sebastiana Fabijańskiego i Julii Kuczyńskiej, znanej w sieci jako Maffashion. Aktor mimo ich rozstania, stara się jak może, by aktywnie uczestniczyć w jego wychowaniu i zabierać go np. do siebie na noc czy na wakacje. Gdy rozmawiał o nim z Plotkiem, poruszył bardzo ciężki temat i wyznał, co tak naprawdę zawdzięcza synowi, z którym spędzanie czasu jest dla niego priorytetem.

To jest mega. Kocham to dziecko totalnie. Nie wyobrażam sobie w ogóle... Myślę, że dzięki niemu jestem tutaj na tym świecie nadal. Trzyma w pionie. Czuję się po prostu potrzebny. I to też czasem taki nieudolny z błędami, taki jaki jestem. Jestem mu potrzebny, bo jestem jego tatą. Ostatnio byliśmy na wakacjach i to był super czas, piękne emocje. Gdyby nie ten aspekt, to nie wiem, czym bym dźwignął wszystko to, co działo się w zeszłym roku"- powiedział w rozmowie z Plotkiem poruszony Sebastian Fabijański.

Tak mówił o spotkaniu z Rafalalą

Przypomnijmy, że w 2022 roku o Sebastianie Fabijańskim było głośno m.in. za sprawą odwiedzin u Rafalali. "To spotkanie miało miejsce po tym, jak byłem na koncercie. Jak normalnie nie biorę narkotyków, bo mi nie służą za bardzo, tak tego wieczora coś się ze mną wydarzyło takiego, że dałem się namówić. Fizycznie było ze mną ok, ale w połączeniu z lekami, które biorę, te narkotyki sprawiły, że mnie odcięło. Mam blackout, nie pamiętam kompletnie nic. Mam przebłyski, że jadę windą, siedzę w samochodzie, z kimś rozmawiam" – opowiadał Sebastian Fabijański jakiś czas później na Pudelku. Gdy ponownie spotkał się z Rafalalą, zobaczył w końcu nagrania, o których ta opowiadała w sieci, co pozwalało snuć domysły na temat tego, co między nimi zaszło. Przyszła ulga. "Tam nic się nie wydarzyło. Dzisiaj już to wiem" - zapewniał. W tym czasie nie był już w związku z Maffashion. Ich wspólne zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.