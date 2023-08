Izabela Macudzińska popularność zyskała dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", który do 2022 roku był emitowany przez TTV. Teraz występuje w nowym formacie stacji "Diabelnie boskie". Prywatnie jest projektantką i właścicielką butiku w Poznaniu, w którego prowadzeniu pomaga jej niekiedy mąż. Para dogaduje się nie tylko w sferze zawodowej, ale wygląda na to, że i prywatnie. Pokazała to ostatnia sytuacja, kiedy fanka skrytykowała wygląd Patryka Borowiaka. Żona nie czekała ani chwili i od razu odpowiedziała równie kąśliwym komentarzem.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Macudzińska pokazała się po operacji w Turcji - plastry i wycięte powieki

Patryk Borowiak zaatakowany przez fankę. Macudzińska krótko odpowiedziała

Zarówno Izabela Macudzińska, jak i Patryk Borowiak są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. To tam pokazują kulisy prywatnego życia czy kadry z luksusowych wyjazdów. Chociaż nie muszą narzekać na popularność, bo obserwuje ich kilkaset tysięcy osób, to nierzadko muszą mierzyć się z hejtem ze strony internautów. Nie wygląda jednak na to, aby para brała sobie do serca kąśliwe uwagi anonimowych internautów.

Izabela Macudzińska przeszła metamorfozę

Jest zupełnie przeciwnie. Macudzińska już podczas udziału w programie dała się poznać jako posiadaczka ciętego języka, która nie daje sobie w kaszę dmuchać. Bardzo szybko rozprawia się z internetowymi hejterami. Pokazała to pod jednym z ostatnich zdjęć. Małżeństwo opublikowało serię ujęć, na których widać, jak wypoczywają na jachcie. Pod postem pojawił się komentarz fanki: "On nie jest męski" w odniesieniu do Borowiaka.

Dla pani on nie ma być męski... - odpowiedziała niewzruszona Macudzińska.

Fanka skrytykowała męża Izabeli Macudzińskiej fot. instagram/justuniquebyisabel

Fanka chciała od Macudzińskiej 1000 zł na wakacje. Dla "Królowej życia" to było za wiele

Izabela Macudzińska stara się utrzymywać kontakt ze swoimi fanami na portalach społecznościowych. Jednak zdążyła się już przekonać, że nie wszystkie wiadomości od nich będą przyjemne. Kilka tygodni temu podzieliła się na InstaStories jedną z takich sytuacji. Napisała do niej internautka... z prośbą o pożyczkę na wakacje. Chodziło o kwotę 1000 zł.

Córka Izabeli Macudzińskiej robi karierę w sieci. 15-latka przeszła przemianę

Ta wiadomość wyprowadziła "Królową życia" z równowagi, bo okazało się, że to nie pierwszy raz. "Nie no, ludzie, skończcie pisać... Daj! To jest aż żałosne. Takich wiadomości tego typu dostaję naprawdę sporo w tygodniu! Masz dwie ręce, dwie nogi, to do pracy, a nie "daj"! Dać to można ludziom potrzebującym, chorym, którzy nie mają jak zarobić! Brak słów, serio!" - grzmiała. Macudzińska nie kryje się ze swoim luksusowym życiem. Zdjęcia celebrytki znajdziecie w galerii.