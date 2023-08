Lewandowska i Krupińska na wspólnych wakacjach. Anna poszła na kawkę w stylówce za kilka tysięcy

Paulina Krupińska razem z Sebastianem Karpielem-Bułecką oraz dziećmi wykorzystuje urlop w pełni. Rodzinka zdecydowała się wylecieć na Majorkę, gdzie na najbliższe dni są zapowiadane wysokie temperatury (nawet do 36 stopni!). Taka okazja, która nie zdarza się zbyt często, to idealny pretekst, by odwiedzić przyjaciół na stałe mieszkających w Hiszpanii. Mowa oczywiście o Lewandowskich. W sieci już pojawiły się ich wspólne zdjęcia.

Lewandowska i Krupińska na wspólnych wakacjach. Chwalą się luksusowym wypoczynkiem

Zarówno u Pauliny Krupińskiej, jak i Anny Lewandowskiej zaczęły pojawiać się zdjęcia ze wspólnych spotkań. Panie z pewnością mają spore zaległości, więc wybrały się na kawę, by spędzić czas na rozmowach. Żona Lewandowskiego tego dnia postanowiła zaszaleć ze stylizacją. Wybrała top od Dolce & Gabbana, który kosztuje dwa tysiące złotych oraz kapelusz słomkowy od LOEWE za ponad dwa tysiące złotych. Nie doliczamy do tego dołu stroju, butów i biżuterii, ale śmiało można przyznać, że Lewandowska nawet w wolny dzień prezentuje się niczym wielka gwiazda. Do tego zrezygnowała z makijażu, więc możemy przyjrzeć się jej cerze. Zdrowia dieta robi swoje, bo "Lewa" wręcz promienieje, a na twarzy nie widać żadnych niedoskonałości. Paulina Krupińska za to postawiła na lekki, wakacyjny makijaż. Niestety trudno nam stwierdzić, czy jej stylizację również można liczyć w tysiącach złotych. Jeśli jesteście ciekawi, jak Krupińska wygląda bez makijażu, zajrzyjcie do naszej galerii.

Krupińska, Lewandowska instagram/annalewandowska

Stylizacja Anny Lewandowskiej breuninger.com, dolcegabbana.com

Również Sebastian Karpiel-Bułecka chwali się wakacyjnymi kadrami ze swoimi obserwatorami. Na InstaStories opublikował zdjęcie z żoną, na którym ta wygląda, jakby była o wiele centymetrów od niego wyższa. Krupińska nie mogła się powstrzymać od ironicznego komentarza - "Zawsze powtarza, że lubi wysokie kobiety".

Krupińska, Karpiel-Bułecka instagram/sebastiankarpielbulecka

Kilka dni temu swoje urodziny świętowała córka Krupińskiej i Karpiela-Bułecki. Nie zabrakło tortu, a dumny tata zagrał ośmioletniej Tosi na skrzypcach. To była bardzo wzruszająca chwila. Paulina z tej okazji zdradziła, jaką osobowość ma jej córka. Ponoć kocha śpiewać i śmiać się nagłos. Myślicie, że pójdzie w ślady znanego ojca i zostanie wokalistką?