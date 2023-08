Janoszek była gwiazdą Polsatu. Miszczak staje w jej obronie. Oberwał Stanowski

Edward Miszczak to dyrektor programowy Polsatu, czyli stacji, dzięki której Natalia Janoszek dotarła do szerszej publiczności. Wzięła bowiem udział w "Tańcu z Gwiazdami", a także w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Ostatnie materiały Krzysztofa Stanowskiego rzuciły nowe światło na jej życie zawodowe. Aktualnie aktorka przechodzi kryzys wizerunkowy. Zbiera negatywne komentarze, ale nie brakuje też jej obrońców. Jak na ten skandal patrzy Miszczak?

Edward Miszczak o aferze z Natalią Janoszek. "Boże, ona jedyna na rynku?"

Dyrektor programowy w rozmowie z Pudelkiem wyraził opinię na temat filmów o aktorce, które zostały przygotowane przez znanego dziennikarza. "Stanowskiemu [ta afera - przyp. red.] była potrzebna. Ma teraz kompletnie inną wycenę swoich produktów. On tego nie zrobił obiektywnie. Jest na rynku tyle wielkich tematów, którymi taki dziennikarz jak Stanowski mógłby się zająć, niż kopanie młodziutkiej, startującej w życie dziewczyny. Nawet jak coś tam pokręciła, nawet jak coś tam dmuchnęła za bardzo. Boże, ona jedyna na rynku? A oni rzeczywiście zrobili Kanał Sportowy? Naprawdę zajmują się sportem?" - powiedział Miszczak.

Miszczak namawia do wybaczania

Janoszek odniosła się do afery? A skąd. Samolot, hotel i drinki nad basenem

Miszczak uważa, że ludziom przydałaby się większa doza więcej empatii i zrozumienia na co dzień. "Ja wybaczam, bo uważam, że ludziom trzeba wybaczać. Niech rzuci kamieniem, jak wszystko jest w porządku na jego podwórku" - podsumował dyrektor programowy Polsatu. Co uważacie o stanowisku Edwarda Miszczaka? Po zdjęcia dotyczące sprawy zapraszamy do galerii zdjęć na górze strony.