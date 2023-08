W 2021 roku Erica Moser wystąpiła w znanym programie "Marrying Millions". Jest to niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych program, w którym dwójka uczestników opowiada swoją historię miłosną. Różni się jednak znacznie od innych randkowych show. W tym formacie jedna osoba jest bardzo bogata, a druga zdecydowanie biedniejsza. Erica opowiedziała o tym, jak poznała swojego partnera, który nie tylko jest od niej o 46 lat starszy, ale również ma status milionera.

25-latka uciekła sprzed ołtarza. Zostawiła prawie o 50 lat starszego milionera. Co się stało?

25-letnia Erica aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie obserwuje ją ponad 40 tysięcy użytkowników. Internauci docenili szczególnie jej zdjęcia, które pochodzą z profesjonalnych sesji. To właśnie w taki sposób poznała swojego ówczesnego partnera. 72-letni Rick Sykes był zachwycony kadrami, które kobieta wrzuca na swój profil. Z czasem do niej napisał. Para zaczęła się spotykać.

Z czasem Erica i Rick zamieszkali razem na jachcie milionera w Miami. Kobieta nie ukrywała zaskoczenia, gdy ukochany zaproponował jej wspólne życie. Jak się okazało, nie wszystkim podobała się relacja. Ojciec Eriki nie tolerował mężczyzny. Narzeczony jego córki był starszy od niego. Związek z 46-letnią różnicą wieku w końcu został zaakceptowany. Wówczas zaczęły się rozmowy na temat ślubu.

Występując w programie "Marrying Millions", para przygotowywała się do swojego wesela. 25-letnia influencerka i 72-letni milioner mieli powiedzieć sobie "tak" w ogrodzie babci kobiety. W swoim, na pozór, wyjątkowym dniu, Erica zmieniła zdanie. Postanowiła zerwać ze swoim narzeczonym. Rick nie krył złości. Nie wiedział, skąd nagle pojawiła się taka decyzja. Więcej zdjęć 25-latki i 72-latka znajdziecie w galerii na górze strony.

Influencerka zostawiła milionera. Miała ku temu powody

Erica stwierdziła, że ona i jej 72-letni narzeczony nie pasują do siebie. Doszła do wniosku, że więcej ich dzieli, niż łączy. Stwierdziła, że nie chce również robić na przekór swojemu ojcu, który nie był zadowolony z jej decyzji. "Nie mogę winić mojego taty za to, że nie jest szczęśliwy. Zdecydowanie nie było jego marzeniem, żeby jego mała córeczka spotykała się z kimś starszym od niego" - wyznała kobieta w jednym z wywiadów. Do ślubu zatem nie doszło. Obecnie Erica i Rick nie utrzymują kontaktu.