Kariera Klaudii Halejcio ostatnio idzie w bardzo dobrym kierunku. Mogliśmy ją zobaczyć w "7 rzeczy, których nie wiesz o facetach" albo w "Gierku". Wierni fani na pewno znają ją z "Pierwszej miłości". Na Instagramie gwiazda bardzo często podkreśla swój zdrowy stosunek do ciała i urody. Mimo wszystko, w ostatniej rozmowie z Party.pl wyznała, że chciałaby poddać się jednej operacji plastycznej. Co miałaby obejmować? Więcej zdjęć Klaudii Halejcio z planu i nie tylko, znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Klaudia Halejcio o siebie dba? Mówi, w czym teściowa jest lepsza od jej mamy

Klaudia Halejcio szczerze o operacji plastycznej

Aktorka w wywiadzie dla Party.pl wyznała, że bardzo chciałaby poddać się operacji. "Ja bym chciała strasznie zrobić biust - ja się mogę do tego przyznać - po ciąży. Jeśli ogląda mnie jakaś matka, to ja uważam, że powinni to na kasę chorych robić. Naprawdę. To jest niesprawiedliwe" - zaapelowała. Klaudia Halejcio odwleka tę decyzję, ponieważ bardzo boi się ingerowania w urodę w taki sposób. "Może jeszcze przyjdzie taki czas. Ja się boję nawet igły" - wyznała gwiazda.

Klaudia Halejcio pokazała kolejne kadry luksusowego domu. Wszystko na biało

Klaudia Halejcio. Jak zdobyła swoje doświadczenie aktorskie?

W latach 2000–2005 brała udział w przedstawieniu "Uroczystość" w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Doświadczenie na ekranie zdobywała w popularnych serialach takich jak: "Złotopolscy", "Hotel 52", "Rezydencja", "Pierwsza miłość". Jej pierwszym dużym filmem był "Popiełuszko. Wolność jest w nas". Klaudia Halejcio brała też udział w "Tańcu z Gwiazdami" i programie tanecznym "Dance Dance Dance". ZOBACZ TEŻ: Klaudia Halejcio podsumowuje swój stosunek do pieniędzy. "Stać mnie na to, żeby dać dziecku na wkład własny"