Renata Dancewicz to aktorka kojarzona z takich produkcji jak "Na Wspólnej", "Deborah", "Ekstradycja", "Prosto z nieba" czy "Porady na zdrady 2". W jednym z wywiadów opowiedziała o sytuacji, kiedy to opuściła restaurację bez uregulowania rachunku. Z jakiego powodu tak postąpiła?

Dancewicz jak gdyby nigdy nic wyszła z restauracji. Nie zapłaciła rachunku

Aktorka w wywiadzie udzielonym dla "femiTALK" opowiedziała o swoim podejściu do życia. Nie przejmuje się opinią innych. Ufa sobie i stawia na własną intuicję. Przy okazji zdobyła się na szczere wyznanie, które dotyczyło wizyty w restauracji. Opuściła lokal bez uiszczenia rachunku. Dlaczego tak postąpiła? Wcale nie zapomniała o formalności. Wszystko było zamierzone.

Życie byłoby o wiele fajniejsze i bylibyśmy bardziej szczęśliwi, gdybyśmy nie bali się mówić pewnych rzeczy. Szczerość nie zawsze jest słabością. To, że ktoś lubi alkohol, pali papierosy, ukradł batona, zdradził żonę czy męża - takie rzeczy się zdarzają. Czy, że uciekł z restauracji bez płacenia rachunku. Któż z nas nie zrobił takich rzeczy? Ja zrobiłam, dla sportu. Chciałam zobaczyć, czy potrafię i owszem, potrafię - wyznała Dancewicz.

Dancewicz wywołała skandal już jako studentka

Jaką matką jest Dancewicz? Gdy syn się pierwszy raz upił, śmiała się do rozpuku

Podczas inauguracji roku akademickiego, Dancewicz wywołała niemałe zamieszanie. "No więc wymyśliłam, że razem z przyjaciółką, która została poproszona o to samo, założymy ultrakrótkie miniówy i czarne kozaki do połowy uda. Do tego zrobiłyśmy sobie tapiry na głowie i makijaż w stylu Kleopatry. Jakby tego było jeszcze mało, postanowiłam żuć gumę. I wybuchł skandal. Napisali o nas nawet w jakiejś łódzkiej gazecie" - wspominała gwiazda. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. Po zdjęcia aktorki zapraszamy do galerii.