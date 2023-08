Podczas konferencji ramówkowej Polsatu Dodą targały różne emocje. Na scenie prezentowała szeroki uśmiech i zapowiadała swoje nowe reality show "Doda. Dream Show". Za kulisami była raczej przygnębiona i smutna. Podczas jednego z wywiadów nie mogła powstrzymać łez. Nagle postanowiła przerwać rozmowę. Od jakiegoś czasu mówi się o tym, że wokalistka rozstała się z Dariuszem Pachutem.

Doda nie mogła powstrzymać łez. Przerwała wywiad

Tuż przed konferencją ramówkową Polsatu Doda poprosiła media, żeby nie zadawano pytań dotyczących jej życia prywatnego. Podkreśliła, że jest obecnie na trudnym etapie. Nieoczekiwanie podczas rozmowy z Pomponikiem, kiedy została zapytana o przyszłość, piosenkarka zaczęła mówić, że chciałaby być zakochana. Emocje były dla niej zbyt duże. Nie potrafiła powstrzymać łez. Zapłakana Doda zakryła twarz ręką i postanowiła przerwać wywiad.

Chciałabym być szczęśliwa, zakochana... Weź to wyłącz - powiedziała Doda.

Doda za kulisami ramówki Polsatu. Smutek rzucał się w oczy

Doda odnalazła miłość. Nie na długo

Przypomnijmy, że "Doda. Dream Show" to kolejne reality show, które gwiazda realizuje dla Polsatu. Wcześniej wzięła udział w programie "Doda. 12 kroków do miłości". Na oczach milionów telewidzów próbowała znaleźć wymarzonego partnera. To się jednak nie udało. W krótkim czasie okazało się jednak, że Doda spotyka się ze sportowcem Dariuszem Pachutem, który wcześniej był partnerem Doroty Gardias. Zakochani chętnie pokazywali łączące ich uczucie w mediach społecznościowych. Coś się jednak popsuło. Po kilku miesiącach intensywnej znajomości przestali się obserwować na Instagramie. Fani szybko zauważyli, że z profili zniknęły też ich wspólne zdjęcia.

