Antoni Królikowski i Joanna Opozda w sierpniu 2021 roku wzięli ślub, który odbił się szerokim echem w mediach. Krótko później para ogłosiła, że spodziewają się pierwszego dziecka i dzielili się szczęśliwymi chwilami w mediach społecznościowych. Z ogromną ekscytacją zapowiadali również, że 2022 będzie rokiem ich syna. Potem jednak zaczęły się pojawić pogłoski o tym, że małżonkowie przechodzą kryzys, a aktor miał dopuszczać się zdrad z sąsiadką. Ostatecznie podjęli decyzję o rozstaniu i wyczekują rozwodu. Królikowski opowiedział swoją wersję na temat ich relacji.

Zobacz wideo Historia związku i rozstania Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Antoni Królikowski o relacjach z Joanną Opozdą

Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się w atmosferze skandalu. Do sieci trafiały kolejne screeny, na których wykłócali się o alimenty, wizyty Królikowskiego u syna, a także rozmowy między aktorem a jego kochanką. Jak wyznał Antoni Królikowski w rozmowie z serwisem Jastrząb Post, obecnie pracują nad tym, aby rozwiązać ich prywatne sprawy z przeszłości. Chciałby już mieć to za sobą.

Tu nie chodzi o to, czego ja chcę, tylko chodzi o to, aby pewne sprawy ustalić, rozwiązać, pokończyć, aby móc żyć i funkcjonować. Dużo jest jeszcze do zrobienia, ale idzie ku dobremu - mówił Antoni Królikowski w rozmowie z serwisem.

Staśko uderza w Królikowskiego. Opozda reaguje

W mediach swego czasu głośno było o tym, że Antoni Królikowski uchyla się od płacenia alimentów, za co z końcem czerwca do prokuratury wpłynęło oskarżenie. Aktor miał ostatnio okazję pojawić się na premierze "Porady na zdrady 2", gdzie Maja Staśko zapozowała na ściance z kartką z napisem "Alimenty to nie prezenty". Dodała również post, w którym uderzyła w "alimenciarzy", na co Joanna Opozda zareagowała emotikonami "bijącymi brawo". Zdjęcia Opozdy i Królikowskiego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.