Dorota Szelągowska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje fanom kulisy swojego prywatnego życia. Gwiazda programów wnętrzarskich "Totalne remonty Szelągowskiej" czy "Dorota was urządzi" chwali się zdjęciami z podróży, prezentuje swoje wnętrza czy publikuje rodzinne kadry. Tym razem pochwaliła się czasem spędzonym u boku mamy, Natalii Kukulskiej i Violi Śpiechowicz.

Dorota Szelągowska przypłaciła wakacje dodatkowymi kilogramami

Dorota Szelągowska pochwaliła się zdjęciami ze swojego wypoczynku. Na jednej fotografii pozuje z mamą Katarzyną Grocholą, a na kolejnej z Violą Śpiechowicz i Natalią Kukulską. Uśmiechnięte kobiety zapozowały do zdjęcia w grubych szlafrokach z kapturami. Dorota Szelągowska, która nie słynie z dużego dystansu i poczucia humoru, nie ukrywa, że swój wolny czas kończy z dodatkowymi kilogramami.

Wakacje stop na dwa tygodnie. Ostatnie dni należały do tych cudnych dziewczyn - mamy, Natalii i Violci. Odpoczęłam. Głową, bo ciałem nie do końca. Dwa kg na plusie uważam za sukces tego miesiąca. A jak tam u państwa? - napisała.

"PS. Wiem, że mam coś na zębie na pierwszym zdjęciu. Sorry. Cały czas było jedzone. Oraz ale ta Natalia Kukulska oraz Viola Śpiechowicz są piękne! No kocham na maksa i jeszcze trochę" - dodała. Fani pocieszali prezenterkę i zapewniali, że ani nic nie widać na zębie, ani nie dostrzegają dodatkowych kilogramów. Zachwycają się za to jej uśmiechem i nie tylko. "Czy to ważne, co ma się na zębie, jak się spędza czas w tak zacnym gronie?! Uwielbiam wszystkie panie po kolei i każdą z osobna", "Obie z mamą jesteście piękne", "Pani Doroto, uwielbiam pani uśmiech", "Fajnie, pozytywnie, na luzie. Nie ma jak dobrane towarzystwo, kilogramy są ruchome, a wspomnienia niezmiennie zostaną na zawsze" - komentowali.