Jeszcze niedawno Eurowizja Junior cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród widzów. Po świetnie zorganizowanym konkursie w Polsce, w 2019 roku, wydawało się, że oglądalność z edycji na edycję będzie coraz lepsza. Tymczasem od zwycięstwa Armenii w 2021 roku, coraz mniej widzów decyduje się na śledzenie tego wydarzenia. Co może być powodem takich działań? Więcej zdjęć z poprzednich edycji konkursu znajdziesz w galerii na górze strony.

Eurowizja Junior 2023 stoi pod znakiem zapytania?

Eurowizja po raz kolejny przenosi się do Francji, dzięki zwycięstwu Lissandro w 2022 roku. Organizatorzy zapewniają, że wydarzenie dojdzie do skutku, pytanie jednak, ile krajów zdecyduje się wziąć w nim udział? Z konkursu wycofał się już Kazachstan, co z pewnością może być zaskoczeniem, ponieważ świetnie radził sobie w poprzednich latach. Nadawcy mogą być zniechęceni tym, że ostatnie zwycięstwa krążą między Polską i Francją a poza Hiszpanią Armenią i Kazachstanem ciężko komukolwiek się wybić. Dodatkowo z roku na rok spada oglądalność konkursu, a co za tym idzie, wielu reklamodawców wycofuje się z wydarzenia.

Polska na Eurowizji 2023. Kto będzie na reprezentował?

Po wygranej Roksany Węgiel, a rok później Viki Gabor, Polska ma coraz większy apetyt na trzecie zwycięstwo. W 2021 Sarah James zajęła drugie miejsce i, mimo że to świetny wynik, niedosyt pozostał. Reprezentant Polski do tegorocznej edycji nie jest jeszcze znany. Czy TVP postawi na wewnętrzny wybór? Czy po raz kolejny zorganizuje preselekcje w "Szansie na Sukces"? ZOBACZ TEŻ: TVP zaskarżona do sądu. Chodzi o kontrowersje wokół zwycięstwa Blanki. Fani Eurowizji nie ustępują