Piotr Liory-Marzec dał się poznać jako jeden z najpopularniejszych polskich raperów w latach 90. Jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych hitów, "Scyzoryk", ukazał się w 1995 roku. Choć obecnie odszedł nieco od produkcji muzyki, media nie przestają rozpisywać się na jego temat. Wszystko przez głośną aferę z udziałem jego byłej żony Joanny Krochmalskiej. Byli razem przez dziesięć lat. Doczekali się również trójki dzieci. Ich związek rozpadł się w 2022 roku. Od tego czasu medialna nagonka trwa w najlepsze. Jak się okazało, Liroy prawdopodobnie ma już nową partnerkę.

Liroy na premierze nowego filmu. U jego boku tajemnicza partnerka

Liroy rozstał się z Joanną Krochmalską w 2022 roku. Na początku 2023 roku kobieta udzieliła głośnego wywiadu "Wysokim Obcasom". Wówczas oskarżyła byłego męża o niepłacenie alimentów. Pojawiły się także zarzuty przemocy w związku. Sam raper stwierdził, że nic z tego nie jest prawdą. Szczególnie głośna była sytuacja, w której Krochmalska przekonywała, że została z dziećmi w mieszkaniu bez gazu i ogrzewania. Wówczas mówiła, że nie miała jak zapłacić, ponieważ wszystkie rachunki przychodziły na adres Liroya. Wówczas musiała skorzystać z pomocy fundacji.

Co jakiś czas Liroy i Krochmalska rzucają w siebie kolejnymi oskarżeniami. Wygląda jednak na to, że mężczyzna zaczął nowy rozdział w życiu. Ostatnio odbyła się premiera filmu "Porady na zdrady 2". Raper postanowił wybrać się na seans. Nie był sam. U jego boku pojawiła się tajemnicza blondynka. Para trzymała się za ręce. Póki co, tożsamość kobiety jest nieznana. Więcej zdjęć rapera i jego wybranek serca znajdziecie w galerii na górze strony.

Liroy zabiera głos w sprawie niepłacenia alimentów. "Zaprzeczam stekowi bzdur"

Krochmalska oskarżyła Liroya o niepłacenie alimentów. Konflikt nadal trwa

Jakiś czas temu Joanna Krochmalska oskarżyła byłego partnera o przemoc ekonomiczną. Twierdziła również, że jej eks nie płaci alimentów. Był to jeden z najgłośniejszych wywiadów, jakich udzieliła. Sprawę miała zgłosić wówczas do komornika. W tym przypadku nie trzeba było długo czekać na komentarz Liroya. "Po pierwsze, wywiązuję się w całości z łożenia kwot, jakie w ramach zabezpieczenia powództwa wytoczonego przez Joannę nałożył na mnie sąd. W tym zakresie dodam, że postanowienia o zabezpieczeniu nie skarżyłem, lecz przystąpiłem do jego realizacji, a to Joanna złożyła zażalenie od postanowienia wydanego przez sąd rodzinny" - wyznał w oświadczeniu.