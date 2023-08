Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik poznali się dzięki udziałowi w czwartej edycji hitowego show TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dobór twórców programu okazał się strzałem w dziesiątkę, a małżeństwo przetrwało do dziś. Co więcej, para zdecydowała się po raz kolejny powiedzieć sobie sakramentalne "tak", ale tym razem przed ołtarzem. Jednak cały czas wspominają moment, w którym się poznali, czyli pierwszy ślub. Uczestnik reality show przypomniał fanom, jak wyglądała ich sesja zdjęciowa po ceremonii.

Wojciech Janik pokazał zdjęcia z sesji ślubnej. To już cztery lata

Zarówno Wojciech, jak i Agnieszka Łyczakowska są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzielą się kulisami prywatnego życia. Dzięki udziałowi w programie zyskali popularność i niemałe grono fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą ich dalsze losy. Para prowadzi też własny kanał na Youtubie, gdzie we vlogach pokazuje codzienność.

Z okazji czwartej rocznicy Wojciech zamieścił na swoim instagramowym profilu nagranie, w którym pokazane są zdjęcia pary z sesji ślubnej. Zostały wykonane w ciekawej koncepcji z odrobiną dystansu. Nie brakuje poważnych i romantycznych ujęć, ale fotograf dodał także zabawny twist. Na jednym z nich małżeństwo zapozowało tak, że wygląda, jakby Agnieszka uciekała przed mężem. Wyszło zabawnie?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani zachwycają się zdjęciami Agnieszki i Wojciecha

Od samego początku Agnieszka i Wojciech byli jedną z ulubionych par publiczności w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Oboje od razu złapali ze sobą nić porozumienia i szybko zaczęli się dogadywać ze sobą, a relacja między nimi była bardzo naturalna. Dzięki temu fragmenty programu z ich udziałem oglądało się z przyjemnością, a widzowie kibicowali małżeństwu. Ta popularność wcale nie zmalała po zakończeniu emisji, a wręcz przeciwnie.

Widać to także pod ostatnim filmem zamieszczonym przez Wojciecha w sieci. Pod zdjęciami ze ślubnej sesji wielu obserwatorów zaczęło wspominać udział pary w programie. W komentarzach nie brakowało też pełnych zachwytu wpisów nad opublikowanymi kadrami. "Ja jeszcze pamiętam odcinki z wami w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Miło być z wami i obserwować jak pięknie rozwija się wasz związek", "To jest niesamowite, jak wy do siebie pasujecie", "Świetna sesja. Edycja z wami była super. Wprowadziliście tyle radości i miłości do tv, że naprawdę przyjemnie się oglądało" - czytamy. Lubiliście odcinki z Agnieszką i Wojciechem? Zdjęcia pary znajdziecie w galerii na górze strony.