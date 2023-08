Michał Figurski to prowadzący nowego formatu Polsatu, który nazywa się "Temptation Island". Na tytułowej wyspie pokus uczestnicy poddadzą swoje związki próbie. Przetestują przede wszystkim wierność. Znany dziennikarz otrzymał rolę prowadzącego w tym show, zatem zapytaliśmy go o kulisy produkcji oraz o to, jakie ma relacje z dyrektorem programowym stacji. Nie ma na co narzekać?

REKLAMA

Zobacz wideo Figurski o relacjach z Edwardem Miszczakiem. "Jeszcze się ze mną wita"

Michał Figurski o relacjach z Miszczakiem. "Nie chciałem go zawieść"

Dziennikarz przyznał w rozmowie z nami, że jego stosunki z dyrektorem programowym Polsatu są jak najbardziej poprawne. "Jeszcze się ze mną wita i jest dla mnie miły, więc chyba poszło nieźle" - zaznaczył Figurski. Warto wspomnieć, że Miszczak z wielką dumą mówi o "Temptation Island". To nowość na antenie Polsatu, w którą bardzo wierzy.

Tym bardziej nie chciałem go zawieść, ponieważ przez to [pokładane nadzieje - przyp. red.] było to jeszcze większe wyzwanie i odpowiedzialność i jeszcze większa presja, żeby wszystko poszło ok. To tylko utrudnia, a nie ułatwia, ale jeszcze się do siebie uśmiechamy - podsumował prowadzący.

Michał Figurski Fot. Kapif.pl

"Temptation Island" porusza między innymi temat zdrady

Miszczak był szefem Rozenek. Teraz nie widzi możliwości współpracy

W nowym formacie zaproszone pary będą mogły przetestować siłę związku, czyli między innymi także wierność. Na wyspie nie zabraknie pokus, którymi będą atrakcyjni single i singielki. Rozdzielenie par przyniesie różne skutki - w programie nie zabraknie wątku zdrady. Mimo wszystko Figurski zapewnił nas, że "tu ludzie nie lądują w łóżku". Po fotografie dziennikarza zapraszamy do galerii.