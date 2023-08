W maju media obiegła informacja o tym, że Edward Miszczak zwolnił z programu "Nasz nowy dom" Katarzynę Dowbor. Ta nie kryła zaskoczenia, bowiem nie spodziewała się, że nowy dyrektor programowy może się jej pozbyć. Na jej miejsce wskoczyła Elżbieta Romanowska, która już nawiązała znajomości na planie. Zaprzyjaźniła się z architektą Martyną Kupczyk, z którą niedawno opublikowała zdjęcie. To i inne ujęcia z planu znajdziecie w naszej galerii poniżej. O zmianach w show Polsatu porozmawialiśmy z szefem ekipy budowlanej, Wiesławem Nowobilskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Mówi też, jakie teraz mają relacje

Wiesław Nowobilski o kontaktach z Katarzyną Dowbor

Wiesław Nowobilski pojawił się na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Nasza redaktorka zapytała go, jak teraz wygląda atmosfera na planie programu "Nasz nowy dom" bez Katarzyny Dowbor. "Oczywiście brakuje Kasi, bo ja byłem z nią związany siedem lat, niektórzy byli od początku, a więc każdemu jej brakuje" - usłyszała Weronika Zając. Szef ekipy budowlanej podkreślił jednak, że nie zerwał kontaktu z Dowbor, spotykają się, a także mają swoje numery telefonów. "To się nigdy nie urwie" - podkreślił celebryta. Następnie nawiązał do tego, jak na planie odnajduje się Elżbieta Romanowska.

Elżbieta Romanowska nadaje prosto z planu. Jest przerażona tym, co tam zastała

Aktorka, jego zdaniem, wprowadza "również pozytywną atmosferę". I choć jest inaczej, to "jest świetnie". Wiesław Nowobilski nie spodziewał się w ogóle, ze Katarzyna Dowbor zostanie zwolniona, dowiedział o tym z mediów. Uczestnicy programu z niecierpliwością czekali na ogłoszenie, kogo Edward Miszczak obsadzi w roli prowadzącej. Czy Wiesław Nowobilski boi się, że teraz spadnie oglądalność?

Wydaje mi się, że ludzie, którzy piszą, że spadnie oglądalność lub zapewniają, że nie będą oglądać, na pewno z ciekawości włączą pierwszy odcinek. A jak pierwszy obejrzą, to oglądalność podskoczy - mówił pełen nadziei.

Całą rozmowę z Wiesławem Nowobilskim o zmianie na stanowisku prowadzącej "Nasz nowy dom" możecie posłuchać w naszym wideo.