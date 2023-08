Gdy ponad trzydzieści lat temu Jurek Owsiak proponował Ninie Terentiew zorganizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wszyscy pukali się w głowę. Caryca telewizji jednak dała mu tę szansę. Od tamtej pory fundacja Owsiaka pomogła już milionom osób. W pewnym momencie charyzmatyczny działacz postanowił połączyć pomoc z rozrywką i tak powstał Przystanek Woodstock, który po 2017 roku został przechrzczony na festiwal Pol'and'rock.

29. edycja festiwalu. Wpadka Owsiaka

Trzeciego sierpnia rozpoczęła się 29. edycja festiwalu. Oczywiście nie mogło na niej zabraknąć samego organizatora, czyli Jurka Owsiaka, który tym razem wzbudził kontrowersje. Ze sceny w Czaplinku zaserwował uczestnikom festiwalu głośne i soczyste przywitanie:

Ku**a, jesteście piękni! - krzyknął, wywołując wyraźny entuzjazm wśród zgromadzonych uczestników imprezy.

I prawdopodobnie nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że festiwal był emitowany na żywo przez telewizję TVN, która z pewnością nie zdążyła wygłuszyć przekleństwa, przez co widzowie mieli okazję usłyszeć niecenzuralny zwrot.

Oczywiście tego typu wpadka to miód na uszy przeciwników Jerzego Owsiaka i jego działań. Wiele osób, otwarcie krytykuje Owsiaka za to, co dzieje się na festiwalu. W poprzednich latach musiał przyjąć na klatę mnóstwo niepochlebnych komentarzy m.in. za zachowanie tłumu, który skandował niecenzuralne hasła pod adresem obecnego rządu. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.