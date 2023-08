Antek Królikowski zabrał ukochaną na premierę filmu. Izabela odsłoniła brzuch

Producenci filmu "Porady na zdrady" docenili potencjał produkcji i nakręcili drugą część. W główne role wcielili się m.in. Tomasz Karolak, Julia Kamińska i Barbara Kurdej-Szatan. Oprócz nich pojawił się także Antek Królikowski. Jego udział budził wiele emocji, także ze względu na plakat i napis, który się na nim znalazł (zobacz: Królikowski promuje "Porady na zdrady 2". Grafik miał niezły ubaw, jak projektował plakat. "Piękny żart"). 3 sierpnia zjawił się na premierze filmu w towarzystwie Izabeli. Zobaczcie, jak wyglądali.

Antek Królikowski z Izabelą na premierze filmu

Zakochani postawili na stylizacje w odcieniach zieleni. Antek Królikowski wybrał koszulę oraz jasne spodnie, do tego dobrał eleganckie obuwie. Izabela zjawiła się w obcisłej sukience na jedno ramię, sięgającą kostek. Całość dopełniły okrągłe okulary korekcyjne oraz sandałki na platformie. Pozując do zdjęć nie szczędzili sobie czułości - przytulali się i radośnie uśmiechali, co może świadczyć, że humory im dopisywały. Kadry, na których możecie zobaczyć, jak wyglądali i jak się czują w swoim towarzystwie, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Królikowski miał romans. Wiadomo, gdzie poznał kochankę

Związek Antka Królikowskiego i Izabeli od samego początku budzi kontrowersje. Wszystko przez to, jak zaczęła się ich znajomość. Aktor zdradził żonę, gdy ta była w ciąży, i związał się z sąsiadką. Początkowo nie publikował materiałów z nią, ale w pewnym momencie doszedł do wniosku, że nie chce już ukrywać nowego związku. Teraz co jakiś czas dodaje materiały z Izabelą w mediach społecznościowych, a także zabiera ukochaną na ścianki. "Porady na zdrady 2" nie są jej debiutem na salonach. Pojawili się razem już w 2022 roku, kiedy uroczystą premierę miała sztuka "Ślub doskonały".