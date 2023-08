Krzysztof Stanowski jest jednym z najpopularniejszych polskich dziennikarzy. Ostatnio zasłynął zdemaskowaniem Natalii Janoszek. Okazało się, że zmyśliła swoją karierę w Bollywood. W trwającym niemal trzy godziny filmie opublikowanym na Kanale Sportowym prezenter prześwietlił dokonania celebrytki. Podczas nagrania widoczne były reklamy firmy kateringowej, której wiceszef wplątany jest w kryminalną aferę.

REKLAMA

Zobacz wideo Stanowski na lotnisku ubrany jak gwiazda Bollywood. Rozdawał autografy, robił zdjęcia i uczył ludzi tańczyć

Krzysztof Stanowski podjął ważną decyzję. W tle kryminalny skandal. "Już nie współpracuję"

Krzysztof Stanowski od dłuższego czasu współpracował z popularną firmą cateringową. Dziennikarz niejednokrotnie zachwalał oferowane przez nią produkty w mediach społecznościowych. Niedawno mówiło się także, że marka ma zostać jednym ze sponsorów reprezentacji Polski w piłce nożnej. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wiceprezesem firmy jest Paweł F., na którym ciążą oskarżenia o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Biznesmen miał współorganizować nielegalne ustawki kibiców. Jest też jednym z oskarżonych w procesie grupy "Dragonów". Sprawie przyjrzał się portal frontstory.pl. Artykuł zwrócił uwagę Krzysztofa Stanowskiego. Po jego przeczytaniu dziennikarz podjął decyzję o natychmiastowym zakończeniu współpracy z marką.

Ciekawy artykuł, gratulacje dla autorów. Już nie współpracuję - poinformował prezenter.

Krzysztof Stanowski Instagram/krzysztof.stanowski

Krzysztof Stanowski może zarobić krocie na filmie o Janoszek. "Kwota może spokojnie sięgać ponad 100 tysięcy "

Film Krzysztofa Stanowskiego demaskujący karierę Natalii Janoszek cieszy się ogromną popularnością. Do tej pory niemal pięć milionów osób obejrzało nagranie. Okazuje się, że dzięki temu dziennikarz może sporo zarobić. Ekspert ds. marketingu pracujący dla portalu x.com na podstawie rozmów z youtuberami oszacował, ile może zyskać Stanowski.

Jeden z moich rozmówców przyznał się, że za ponad milion wyświetleń jego 15-minutowego filmu zarobił ok: 10 tysięcy złotych i strzela, że film o Janoszek mógł spokojnie zarobić 80 tysięcy (ze względu na długość materiału i ilość reklam w nim)" - twierdzi Wojciech Kardyś.

Stanowski pławi się w luksusach. Prywatne boisko i ogromny ogród to nie wszystko

Kolejny rozmówca podejrzewa, że suma może być jeszcze wyższa. Drugi youtuber estymuje, że kwota może spokojnie sięgać ponad 100 tysięcy złotych za ten film. W zależności jak często reklamy się w nim pojawiały. Tutaj ciekawostką jest długość filmu. Każdy z youtuberów przyznał, że nawet nie zbliżyli się do materiałów godzinnych, a co dopiero dwuipółgodzinnych. Dlatego to trochę niewiadoma" - dodał marketingowiec.