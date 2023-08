Pol'and'Rock Festiwal to jedna z największych kilkudniowych imprez muzycznych w Polsce. Organizuje go Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z pieniędzy uzyskanych od sponsorów, sprzedaży gadżetów oraz darowizn celowych.

Jedną z zaproszonych osób w tym roku - na 29. edycję festiwalu - był satyryk Jerzy Kryszak. Sam artysta nie lubi być tak jednak nazywany. "W Polsce wszyscy są satyrykami. A zwłaszcza grupa rządząca" - powiedział kąśliwie podczas wywiadu przeprowadzanego z nim na festiwalu. Jego wystąpienie zapowiedział zresztą sam Jerzy Owsiak.

To osoba, na której wręcz się wychowałem. To osoba, która potrafi mówić o tym, byśmy wrócili do normalności, a nasz kraj był krajem normalnym - zapowiedział szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i organizator festiwalu Pol'and Rock.

Jerzy Kryszak, jak można się było spodziewać, nie gryzł się w język w rozmowie z dziennikarzem Onetu. Artysta kabaretowy nie szczędził m.in. gorzkich słów polskiej władzy czy Kościołowi. Zaapelował również do Polek, by nie rodziły dzieci, odnosząc się do sytuacji kobiet w naszym kraju.

Kobiety w Polsce są traktowane przez facetów w sposób obrzydliwy. Nie wiem, z czego to się mogło wziąć. Ten pie... patriarchat! Matriarchat zresztą też... Ludzkość gdzieś popełniła błąd i nie ma równości między kobietami i mężczyznami... Mam ochotę powiedzieć: nie ródźcie tych dzieci! Niech sobie je, k..., sami urodzą! - stwierdził, a publiczność zaczęła bić głośno brawo.

Pol'and'rock Festival po raz 29. Gości naprawdę znane nazwiska

Scena festiwalu gości nie tylko muzyków z całego świata, ale również wybitne osoby, z którymi prowadzone są rozmowy. W minionych latach byli to m.in. nobliści Lech Wałęsa i Olga Tokarczuk czy artyści tacy jak Marek Kondrat i Andrzej Wajda. Do uczestnictwa w festiwalu zapraszani są też przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych inicjatyw, które mogą prezentować swoją działalność i edukować zgromadzonych na festiwalu ludzi w ramach warsztatów. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

