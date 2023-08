Makijaż dla 13-latki na wesele zszokował nawet internautów. "Możecie dostać zawału"

Wesele bliskiego członka rodziny to zawsze okazja do świętowania i odpowiedniego "wyszykowania się". Zwłaszcza, jak za mąż wychodzi siostra, wiele kobiet próbuje wyglądać jak najlepiej. Tak też było w przypadku klientki, którą obsługiwała wizażystka Sylwia Zuziakowska, działająca na TikToku pod nazwą sylwia.ziu. Problem, zdaniem internautów, polegał jednak na tym, że kobieta malowała… trzynastolatkę.

Makijaż dla trzynastolatki wywołał oburzenie

Bohaterką nagrania, które opublikowała Zuziakowska, jest dziewczynka, która chciała odpowiednio wystylizować się na wesele starszej siostry. Wszystko odbyło się za przyzwoleniem rodziców dziecka. Kobieta pochwaliła się pracą w internecie, jednocześnie komentując w opisie filmiku, że "jak widać, czasy się zmieniają i młodsze pokolenie też chce fajnie wyglądać na weselu".

Tiktokerka na filmiku pokazała nie tylko cały proces wykonywania makijażu, ale też kreację, którą dziewczynka miała założyć na wesele. Całość miała do siebie pasować, więc wizażystka postawiła na… brokatowy, bardzo wyrazisty pigment, a także doczepione sztuczne rzęsy.

Internauci nie kryją zaskoczenia. "Wygląda jak 20-latka"

Pod filmikiem część komentujących była zachwycona tym, jak prezentowała się 13-latka. Wśród opinii można przeczytać, że niektóre internautki "mając 13 lat, mocniej się malowały na co dzień". Inni zwracają uwagę, że wszystko odbyło się za zgodą rodziców, więc na ma powodów do szukania problemu. "Co was to obchodzi, na ile lat wygląda? Dziewczyna chciała makijaż, rodzice wyrazili zgodę na coś mocniejszego i dali wolną rękę. Taka impreza jest" - skomentowano.

Spomiędzy pozytywnych komentarzy, podkreślających, że makijaż 13-latki jest okazjonalny, przewijają się także te negatywne, wskazujące, że jak dla dziecka make-up jest zbyt mocny. "Wygląda na coś między 11 a 20 lat", "Wygląda, jakby miała z 18 lat", "Prosty sposób, by z 13-latki zrobić 20-latkę", "Boże, teraz wygląda na co najmniej 18 lat" - komentują internauci.