Wiadomość o zaręczynach charyzmatycznego i kontrowersyjnego lidera Big Cyc, Krzysztofa Skiby, wywołała niemałe poruszenie w mediach. Wybranką wokalisty jest młodsza o 26 lat modelka Karolina Kempińska. Para powoli szykuje się do ślubu. Tymczasem kobieta zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych, gdzie ostatnio pochwaliła się zdjęciem bez makijażu.

Karolina Kempińska bez makijażu. Fani zachwyceni zdjęciami narzeczonej Skiby

Karolina Kempińska na co dzień przykłada dużo pracy do swojego wyglądu. Widać to szczególnie w mediach społecznościowych. Modelka najczęściej pozuje do zdjęć w starannie wykonanym makijażu i idealnie ułożonej fryzurze. Na uwagę zasługują też jej stylizacje, które również dobiera nieprzypadkowo.

Tym razem jednak postanowiła trochę odejść od tego schematu. Na swoim instagramowym profilu podzieliła się z fanami dwoma zdjęciami. Na pierwszym z nich widać ją w pełnym makijażu, a na drugim pokazała się już w wersji całkowicie naturalnej. Trzeba przyznać, że na obu wygląda równie zjawiskowo.

Potwierdzają to również fani, którzy od razu zaczęli komentować post celebrytki. Niemal jednogłośnie przyznają, że niezależnie od tego, czy Kempińska ma makijaż, czy nie, to zachwyca urodą. "Na obu zdjęciach piękna kobieta", "Myślę, że najważniejsze jest to, w której ry lepiej się czujesz. Pewnie powiesz, że to zależy od nastroju i okazji" - czytamy.

To nie jedyne zdjęcia bez makijażu. Modelka woli siebie naturalnie

Jednak to nie jest pierwszy raz, kiedy Kempińska pokazała się fanom w wersji sauté. Jakiś czas temu również zamieściła podobne zestawienie. Wtedy pokusiła się na intymne wyznanie o tym, że makijaż nieraz potrafi kobiecie zaszkodzić. "Kiedyś wyjście do grupy ludzi bez podkładu wydawało mi się czymś trudnym, teraz pokochałam się w tej młodziej, delikatniejszej wersji i wolę tak chodzić 90 procent czasu. Chyba miłość tak działa na człowieka. Poza tym makijaż dobrze wykonany dodaje urody, nie można zaprzeczyć, ale niepasujący do jej typu potrafi nas oszpecić" - pisała. Zdjęcia Karoliny Kempińskiej znajdziecie w galerii na górze strony.