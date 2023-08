Gdy ogłoszono, że Katarzyna Dowbor żegna się z "Naszym nowym domem", na fanów formatu padł blady strach. Rzeczywiście trudno wyobrazić sobie ten program z inną prowadzącą, zwłaszcza że Dowbor była jego wizytówką aż przez dekadę. Choć wiele osób krytykowało decyzję Edwarda Miszczaka, ten pozostał nieugięty, a odcinki show z Elżbietą Romanowską zobaczymy już jesienią. Wiemy, co dokładnie dyrektor Polsatu powiedział na temat nowej prowadzącej "Naszego nowego domu" podczas imprezy ramówkowej stacji, która odbyła się 3 sierpnia.

Edward Miszczak chwali Elżbietę Romanowską. Podziękował jej podczas ramówki

Miszczak, który zapewne widział już nowe odcinki "Naszego nowego domu", jest zachwycony tym, jak Romanowska radzi sobie na planie. "To jest jeden z najbardziej rozpromowanych formatów. Ela Romanowska jest empatyczna, cudowna, fajna, kocha tych bohaterów. Trudno wysłać ją z planu do Warszawy" - powiedział. Dyrektor Polsatu ma jednak świadomość, że zastąpienie Katarzyny Dowbor było dla nowej prowadzącej trudnym wyzwaniem. Podziękował jej dodatkowo również za to, bo, jak przyznał, wie, że startowała z trudnej pozycji. Więcej zdjęć gwiazd z jesiennej ramówki Polsatu - m.in. Izabeli Janachowskiej, Danuty Stenki czy Krzysztofa Ibisza - znajdziecie w galerii na górze strony.

Koledzy z planu oceniają pracę z Elżbietą Romanowską

Wygląda na to, że - o ile, oczywiście, przekonają się do niej także widzowie - Elżbieta Romanowska ma szansę na długi staż w "Naszym nowym domu". Jak na razie nowa gospodyni skradła serca pozostałych członków ekipy. "Odnoszę wrażenie, jakbym znał ją już kilka lat, a w rzeczywistości spędzamy ze sobą dopiero drugi dzień (...) Już widzę i mogę stwierdzić, że ta współpraca będzie się naturalnie i szybko rozwijała. Jej energia jest zaraźliwa i napędza wszystkich do działania" - mówił kierownik ekipy budowlanej Wiesław Nowobilski w rozmowie z portalem deccoria.pl.

W podobnym tonie na temat nowej prowadzącej wypowiadała się także architekta Martyna Kupczyk. Zdradziła także, jak obecnie wygląda atmosfera na planie. Co dokładnie powiedziała? Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.