Lindsay Lohan niedawno podzieliła się z fanami wspaniałą wiadomością. W lipcu 2023 roku przyszło na świat jej pierwsze dziecko. Znana na całym świecie aktorka urodziła syna. 37-latka i jej ukochany Bader Shammas powitali pociechę w Dubaju. Fani poznali również imię malucha. Zaledwie kilka dni po porodzie Lindsay Lohan ponownie pojawiła się w mediach społecznościowych. Ostatnio dodała kolejny post. Tym razem pokazała sylwetkę.

Lindsay Lohan pokazała ciało dwa tygodnie po porodzie. Nie kryje dumy

W marcu 2023 roku Lindsay Lohan poinformowała, że wraz z mężem spodziewa się pierwszego dziecka. Przebieg ciąży regularnie relacjonowała w mediach społecznościowych. Syn aktorki przyszedł na świat w lipcu 2023 roku. Świeżo upieczeni rodzice pochwalili się nawet imieniem chłopca. Informację przekazał menadżer gwiazdy. "Powiedział nam, że aktorka i jej mąż Bader Shammas przywitali na świecie Luai Shammasa, co po arabsku oznacza 'tarczę' lub 'obrońcę'" - powiedział w rozmowie z TMZ. Dwa tygodnie po porodzie Lohan postanowiła podzielić się wyjątkowym zdjęciem.

Lindsay Lohan opublikowała zdjęcie sylwetki zaledwie dwa tygodnie po porodzie. Aktorka bez wahania pokazała, jak prezentuje się jej ciało. "Jestem bardzo dumna z tego, co moje ciało osiągnęło podczas tych miesięcy ciąży, a teraz rekonwalescencji. Posiadanie dziecka to największa radość na świecie!" - napisała na profilu na Instagramie. Dodatkowo odwołała się do słynnej kwestii pochodzącej z filmu "Wredne dziewczyny", w którym grała główną rolę. "(...) Ponieważ nie jestem zwykłą mamą, jestem mamą po porodzie" - dodała. Fani byli zachwyceni jej postawą. "Nigdy nie wyglądałaś piękniej" - pisali. Więcej zdjęć Lindsay Lohan znajdziecie w galerii na górze strony.

Lindsay Lohan ma nieciekawą przeszłość. Los jednak się do niej uśmiechnął

Lindsay Lohan nie miała łatwej przeszłości. Niezwykle popularna aktorka napotkała na swojej drodze mnóstwo problemów. Zasłynęła jako jedna z największych skandalistek w Hollywood. Gwiazda kilka razy stanęła nawet przed sądem. Była oskarżona o jazdę pod wpływem narkotyków i napaść na policjantkę. Te sytuacje odbyły się na jej karierze aktorskiej. Na szczęście Lohan wyszła na prostą. W 2021 roku poznała swojego ukochanego. Zaledwie rok później stanęła na ślubnym kobiercu z Baderem Shammasem. Wielokrotnie podkreślała, że w końcu poznała prawdziwą miłość.