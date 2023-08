Meghan Markle i książę Harry ostatnio mają problemy wizerunkowe, na co składają się m.in. zerwane kontrakty. Dodatkowo brytyjskie media donoszą o kłopotach w ich związku. Para odkąd zrezygnowała z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej, rzadko pojawia się publicznie. Teraz mogliśmy ich zobaczyć na nagraniu opublikowanym w ramach promocji funduszu "Responsible Tech Youth Power Fund". Zachowanie Meghan i Harry'ego ocenił w rozmowie z Plotkiem Łukasz Kaca, ekspert od komunikacji niewerbalnej.

Meghan Markle i książę Harry mają kryzys? Głos zabrał ekspert

Ekspert od mowy ciała twierdzi, że u pary nie widać oznak problemów w relacji, a wręcz przeciwnie. Zauważa szczerą reakcję, gdy mówią o dzieciach. Podkreśla jednak, że jest to zaplanowane wystąpienie.

W najnowszym filmie nie widać problemów w relacji. Oczywiście należy to wystąpienie dalej traktować jako w pełni zaplanowane i kontrolowane. Widać jednak wzajemną życzliwość, szczególnie gdy pojawia się temat dzieci. W przypadku kłopotów w relacji, w takiej sytuacji, partnerzy często uciekają wzrokiem lub dystansują się poprzez odsunięcie. Tutaj nic z tych rzeczy nie miało miejsca. Wręcz przeciwnie. Po nawiązaniu do rodziny atmosfera się rozluźniła i pojawiło się dużo szczerego uśmiechu.

Meghan Markle, książę Harry Fot. screen vimeo

Co z karierą Meghan i Harry'ego?

Łukasz Kaca wypowiedział się też na temat kryzysu wizerunkowego Meghan i Harry'ego. Pojawiają się kolejne oznaki tego, że trudno z nimi współpracować w sprawach biznesowych. "Nie mają ostatnio dobrej prasy. Na pewno przyczyniają się do tego plotki o kryzysie, rzekome kłótnie z przyjaciółmi, a także zerwany kontrakt ze Spotify. Należy jednak pamiętać, że wizerunkowo można złapać 'kiepską falę', która często nakręca spiralę dodatkowych, często nieprawdziwych informacji. Na pewno dużym ciosem wizerunkowym było rozstanie ze Spotify, które rzutuje, przede wszystkim, na zawodową część pary. To kolejna cegiełka do informacji o tym, że Harry i Meghan nie są najłatwiejsi we współpracach biznesowych" - mówi.

Tutaj jako główny wpływ wskazałbym, przede wszystkim, niezdecydowanie co do kierunku kariery, w którym aktualnie zmierzają. Myślę, że oboje są w tym momencie "na zakręcie" - zauważa.

Według eksperta książę Harry powinien znaleźć nowy sposób na pociągnięcie kariery. Podobnie jest w przypadku Meghan Markle. "Harry, który całe życie był reprezentantem rodziny królewskiej, a także wojskowym, musi wymyślić dla siebie nowy sposób na realizowanie kariery. Natomiast Meghan, która zrezygnowała z kariery aktorskiej, teraz musi na nowo zdefiniować czy wraca do aktorstwa, czy znajdzie inny sposób na siebie. Przy braku odpowiedniego planu i kontroli nad nim taki moment powoduje wiele wizerunkowych zawirowań, a także, często, błędnych i kontrowersyjnych decyzji" - mówi. Zdjęcia pary z ostatniego wystąpienia i nie tylko znajdziecie w galerii na górze strony.