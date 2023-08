Wakacje już na półmetku, co oznacza, że stacje telewizyjne zaczynają intensywnie reklamować nadchodzące jesienią programy. W czwartek 3 sierpnia odbyła się konferencja promująca startującą już niebawem nową ramówkę Polsatu. Na wydarzeniu nie zabrakło m.in. Klaudii Halejcio, Elżbiety Romanowskiej, Izabeli Janachowskiej, Małgorzaty Sochy, Krzysztofa Ibisza czy Cezarego Pazury.

Gwiazdy na jesiennej ramówce Polsatu

Na ściance zdecydowanie królował błysk. W złotym, mieniącym garniturze stawiła się Małgorzata Socha, która - mimo mało sprzyjającej pogody - pokazała, że nadal czuje lato. Aktorka miała na sobie długą, żółtą sukienkę z wycięciem na brzuchu i złote sandałki na wysokim obcasie. Klaudia Halejcio też postanowiła olśnić, ale postawiła na srebro. Celebrytka wybrała mieniącą, lejącą się koszulę, którą wpuściła w luźne srebrne spodnie ozdobione wzorami. Artykuł jest aktualizowany.

Klaudia Halejcio KAPiF

Małgorzata Socha KAPiF

Na mocno wyróżniające się kolorami stylizacje postawiły także inne gwiazdy. Ewa Wachowicz zaprezentowała się w jaskrawopomarańczowym komplecie, a błyszczącą marynarkę ozdobioną aplikacjami miała na sobie z kolei Marta Żmuda Trzebiatowska. Naszą uwagę przyciągnęła jednak zwłaszcza Izabela Janachowska, która postawiła na różowy total look. Ślubna ekspertka na ściance zaprezentowała się w bluzce z żabotem i sięgającej do ziemi spódnicy, na całej długości ozdobionej piórami. Do stylizacji dopasowała zakryte szpilki i niewielką torebkę - wszystko w identycznym, soczyście różowym kolorze. Zdjęcie Izabeli Janachowskiej, a także innych gwiazd - w tym Marty Żmudy Trzebiatowskiej, Elżbiety Romanowskiej, Ewy Wachowicz, Oliwi Bieniuk czy Moniki Miller znajdziecie w galerii na górze strony.