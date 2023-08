Mieszkanie Marceliny Zawadzkiej jak z "Barbie". Różowa jest nawet lodówka

Marcelina Zawadzka zyskała populatność, kiedy w 2011 roku wygrała konkurs Miss Polonia. Rok później reprezentowała Polskę w Miss Universe i choć zakwalifikowała się do czołowej szesnastki, to do kraju wróciła bez tytułu. Mimo wszystko jej kariera poszybowała w górę, a dziś modelka sprawdza się w roli prezenterki w programie "Pytanie na śniadanie". Współprowadzi również reality show "Farma". Ostatnio jednak wyznała, że dopadła ją zadyszka finansowa przez raty kredytu mieszkaniowego. Tymczasem wnętrza jej nieruchomości robią wrażenie.

Tak mieszka Marcelina Zawadzka. Ocieka różem

Marcelina Zawadzka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Tylko na Instagramie obserwuje ją grubo ponad pół miliona osób. To właśnie tam możemy podejrzeć, jak wygląda jej mieszkanie, gdyż modelka chętnie pokazuje je w sieci. Gwiazda jest właścicielką nieruchomości zlokalizowanej w przestronnej, warszawskiej kamienicy.

Mieszkanie urządziła w eklektycznym stylu, gdzie retro dodatki mieszają się z nutą nowoczesności. W wystroju widać też kobiecą rękę. W minimalistycznej kuchni uwagę przyciągają różowe sprzęty: lodówka, toster. Ten kolor przewija się także w innych pomieszczeniach. W salonie widzimy ogromną sofę w pastelowym odcieniu. Jakiś czas temu Zawadzka pochwaliła się także, jak samodzielnie maluje balkon. Chyba zgadniecie, jaką farbę wybrała na ściany. Natomiast w sypialni gwiazda zmieściła również garderobę, której rozmiar naprawdę robi wrażenie. Zdjęcia wnętrz Marceliny Zawadzkiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Raty kredytu ją przerastają. Marcelina Zawadzka sprzedaje mieszkanie

Była Miss Polonia jest właścicielką nie jednego, a dwóch mieszkań. Obydwa zostały zakupione za pomocą kredytu, który teraz dobija modelkę. W związku z tym zdecydowała się na sprzedaż którejś z nieruchomości. "Zdolność kredytowa jest ciężka, sama o tym wiem, bo to mieszkanie też mam na kredycie. Mam dwa mieszkania na kredycie, więc ta cena się podwyższyła, stąd ta moja decyzja, że jedno chciałabym sprzedać" - tłumaczyła w rozmowie z Jastrząb Post.

To jednak nie koniec wielkich zmian w życiu modelki. Zawadzka przyznała, że od jakiegoś czasu planuje wyprowadzkę z Warszawy. Modelka urodziła się w Malborku i to właśnie na Pomorze ją znowu ciągnie. "Myślę o tym, żeby przenieść się do Trójmiasta. (...) Mam wrażenie, że w Warszawie pracuję, pracuję i chętnie uciekam. Chciałabym mieszkać w miejscu, z którego nie muszę uciekać. Ale to jest proces. Nie muszę być zawsze w pracy, tylko mogę być też w domu i nie lecieć gdzieś" - mówiła.