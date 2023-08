To miała być miłość na zawsze. 83-letnia Iris i 38-letni Mohamed poznali się w 2019 roku na forum internetowym. Emerytowana sprzątaczka nie wiedziała wówczas, że Egipcjanin będzie jej przyszłym mężem. Po zaledwie dwóch tygodniach mężczyzna wyznał jej miłość. Wkrótce i Iris przekonała się do tego związku. Kilka miesięcy później para spotkała się po raz pierwszy w Kairze. W 2020 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu, nie zwracając uwagi na krytykę ze strony rodziny.

83-latka wyszła za 38-letniego Egipcjanina. Szybko pożałowała. Mężczyzna przerwał myślenie

Małżeństwo z 45-letnią różnicą wieku szybko stało się sensacją. Para aktywnie udzielała się w mediach społecznościowych, opowiadając o swoich doświadczeniach. Zakochani uczestniczyli także w programie "The Morning", gdzie nie szczędzili słów na temat swojego życia seksualnego. Po czasie jednak relacja zaczęła się psuć. Później wyszło na jaw, że Iris wrzuciła męża z domu. W wywiadzie z Daily Mail wspominała także o rozwodzie.

Dotychczas w sprawie rozstania wypowiadała się tylko 83-latka. Wyznała, co nie pasowało jej w Egipcjaninie. Iris wyznała, że Mohamed był małomówny, a z kolei irytowało go gadulstwo żony. Ponadto nie pomagał w obowiązkach domowych. Zarzuciła mu również skąpstwo. W końcu na ten temat wypowiedział się sam 38-latek. Po czasie postanowił przerwać milczenie i w nietypowy sposób wytłumaczyć swoją perspektywę. Opublikował w mediach społecznościowych post, w którym udostępnił fragment piosenki "I Will Survive" autorstwa Glorii Gaynor. "Początkowo się bałem, byłem przerażony. Myślałem, że nigdy nie będę mógł żyć bez ciebie u mego boku. Ale potem spędziłem tyle nocy myśląc, jak bardzo mnie skrzywdziłaś. I stałem się silny. I nauczyłem się, jak sobie radzić" - napisał na profilu na Facebooku. Więcej zdjęć Iris i Mohameda znajdziecie w galerii na górze strony.

Iris Jones szybko pożałowała swojej decyzji. Związek z 45-letnią różnicą wieku się rozpadł

Iris przyznała, że bardzo żałuje swojej decyzji. Popełniła ogromny błąd, wychodząc za 38-latka. Jak sama stwierdziła, była głupia. Choć wie, że miłość bywa ślepa, tym razem pomyliła się na całej linii. W jednym z wywiadów wyznała, że póki co nie szuka nowego partnera. Myślami ucieka do swojego pierwszego męża. "Teraz zdaję sobie sprawę, że mój pierwszy mąż był najlepszy ze wszystkich. On już nie żyje, ale byłby przerażony tym wszystkim" - wyznała w rozmowie z zagranicznym portalem Daily Mail.