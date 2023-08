Maja Bohosiewicz zyskała rozpoznawalność jako aktorka. Grała m.in. w serialach takich jak "M jak miłość" czy "Julia". Niedawno też mogliśmy zobaczyć, jak sprawdza się w roli prowadzącej. Została gospodynią reality show Netfliksa "Love Never Lies". Obecnie Bohosiewicz najbardziej skupia się na rozwijaniu biznesu - własnej marki odzieżowej, a także profilu na Instagramie. To tam pokazuje wspólne życie z mężem Tomaszem Kwaśniewskim i dwójką dzieci. W 2021 roku przeprowadziła się z rodziną do Dubaju, a teraz przenoszą się do Hiszpanii. Trwa remont i urządzanie domu.

Maja Bohosiewicz pokazała dom w Hiszpanii. Basen i duże okna

Hiszpania to coraz popularniejsze miejsce wśród polskich gwiazd. To tam obecnie mieszkają Lewandowscy, dom w tym ciepłym kraju zakupili również Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. W Hiszpanii urządza się też Maja Bohosiewicz. Niedawno z tego powodu organizowała wyprzedaż szafy. Celebrytka współpracuje z architektką gwiazd, Aleksandrą Ziarek, która zajmowała się m.in. wnętrzami apartamentu Blanki Lipińskiej.

Na nowych zdjęciach udostępnionych na Instagramie Bohosiewicz widzimy, że posiadłość ma duże jasne okna i brązowe kafelki na podłodze. "Jedyne, co nam stoi na przeszkodzie, to firmy kurierskie w Hiszpanii. Czekam na wymarzone meble, które utknęły gdzieś pomiędzy magazynem, kurierem a kosmosem" - napisała.

Na kolejnym nagraniu możemy dostrzec nierozpakowane kartony - nie da się ukryć, że przed influencerką jeszcze masa roboty. Bohosiewicz pokazała również kadr z basenu. Przy domu znajduje się bajkowy ogród z palmami. "Piękna noc. Od rana zaczynamy pracę. Plan na jutro? Dokończyć kuchnię i zrobić pokój księżniczek - dzisiaj śpimy na materacu obok rowerów" - zapowiedziała. Zdjęcia basenu, a także inne kadry z hiszpańskiej willi gwiazdy znajdziecie w galerii na górze strony.