Joanna Krupa przyznała się do zdrady. "Nie chciałam z nim być"

Życie uczuciowe Joanny Krupy jest szeroko komentowane przez media, zwłaszcza odkąd zyskała ogromną popularność jako szefowa jury w programie "Top Model". Modelka była dwukrotnie zamężna. W 2017 roku zakończyło się jej czteroletnie małżeństwo z Romainem Zago, a w marcu tego roku potwierdziła rozstanie z Douglasem Nunesem, którego poślubiła w 2018 roku. W rozmowie z Pudelkiem Joanna Krupa wróciła natomiast wspomnieniami do relacji sprzed lat. Okazuje się, że nie najlepiej potraktowała byłego partnera.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupa o byłych uczestniczkach "Top Model"

Joanna Krupa zdradziła partnera. W taki sposób chciała zakończyć relację

Jurorka "Top Model" została zapytana przez reportera Pudelka, czy byłaby w stanie wybaczyć zdradę. Jak przyznała, do niewierności w związku ma bardzo negatywny stosunek, ponieważ zdaje sobie sprawę, ile taka sytuacja może przysporzyć bólu. Przed laty to Joanna Krupa właśnie w taki sposób zdecydowała rozstać się z ówczesnym partnerem.

Kiedyś zdradziłam chłopaka, jak miałam 22 lata, bo już nie chciałam z nim być i zdradziłam go, zamiast mu podziękować. Wiem, jak to go strasznie zabolało - przyznała.

Douglas Nunes, Joanna Krupa Fot. Instagram.com/nunes451

Modelka podkreśla, że nie chciałaby być zdradzona. Nie mówi kategorycznie, że nie byłaby w stanie wybaczyć niewierności. "Jakby przyszła sytuacja i jestem zakochana w kimś i ktoś zrobił ogromny błąd, może bym wybaczyła. Nie wiem" - tłumaczy.

Victoria Beckham wybaczyła zdradę mężowi. Te gwiazdy też dały drugą szansę partnerom

Joanna Krupa i Douglas Nunes rozstali się w dobrych relacjach?

Wiele wskazuje na to, że Joanna Krupa i jej drugi mąż, choć nie są już razem, cały czas mają ze sobą dobry kontakt. Modelka już po rozstaniu z rozczuleniem komentowała instagramowy post wrzucony przez Douglasa Nunesa ze zdjęciem ich córki. Trzyletnia Asha jest oczkiem w głowie pary, a Krupa mówi o dziewczynce w samych superlatywach. "Kocha dzieci. W większości lubi starsze dzieci, bo jest bardzo inteligentną, mądrą dziewczyną" - powiedziała Plotkowi. Asha ma jednak czasem problem z chodzeniem do przedszkola. Dlaczego? Sprawdź, co modelka zdradziła na ten temat w rozmowie z nami. Więcej zdjęć Joanny Krupy i Douglasa Nunesa możecie za to znaleźć w galerii na górze strony.