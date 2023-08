On ją zignorował, ona uznała go za "mężczyznę bez klasy". Poznali się dzięki nieżyjącemu bratu Trudeau

Justin Trudeau od wielu lat spełnia się jako premier Kanady. Wiele osób było przekonanych, że wiedzie mu się w życiu prywatnym. Od 18 lat jest mężem Sophie Gregoire Trudeau, z którą doczekał się trojga dzieci. Jak się okazało, ich udany związek to tylko pozory. Para opublikowała oświadczenia w mediach społecznościowych. Jak się okazało, postanowiła się rozstać. Oboje podpisali porozumienie o separacji. 20 lat temu byli przekonani, że będą ze sobą na zawsze. Tak wyglądały początki ich związku.

Justin Trudeau i Sophie Gregoire ogłosili rozstanie po prawie 20 latach bycia razem. Tak wyglądały ich początki

Sophie Gregoire była niegdyś przyjaciółką nieżyjącego już brata Justina Trudeau. W jednym z wywiadów wyznała, że w dzieciństwie bawiła się w domu rodzinnym chłopców. W taki sposób poznała swojego przyszłego męża. Wówczas nie mieli jednak bliższego kontaktu, który zresztą niedługo później się urwał. Odnowili go w 2003 roku, gdy przypadkowo spotkali się w Starlight Children's Foundation.

Choć później Sophie napisała do Justina, ten nie odpisał. Uznała go wtedy za "mężczyznę bez klasy". W tamtym czasie Justin Trudeau próbował uporządkować swoje życie i zakończyć pewien związek. Kilka miesięcy później ponownie wpadli na siebie na ulicy. Wtedy to przyszły premier chciał zdobyć kontakt do Sophie. Ta jednak odmówiła.

W 2005 roku premier Kanady i jego ukochana stanęli na ślubnym kobiercu

W końcu jednak przyszłej parze udało się złapać kontakt. Justin napisał, a Sophie zgodziła się na randkę. W jednym wywiadów wyznał, że już wtedy wiedział, że spędzą ze sobą całe życie. Po roku poprosił ukochaną o rękę. W 2005 roku para powiedziała sobie "tak" w Montrealu. Na ceremonii pojawiło się mnóstwo gości.

Przez wiele lat wydawać się mogło, że ta dwójka pasuje do siebie idealnie. Sophie i Justin Trudeau sami przyznali, że kluczem do sukcesu są wspólne tematy i zainteresowania. To one ich połączyły. Oboje kochają sport i podróże. Na swoich profilach na Instagramie często chwalili się zwiedzeniem coraz to nowych miejsc. Razem walczyli także o prawa wszelkich mniejszości. Więcej zdjęć Sophie Gregoire i Justina Trudeau znajdziecie w galerii na górze strony.

Sophie Gregoire i Justin Trudeau doczekali się także trojga dzieci. W 2007 roku przyszedł na świat ich pierwszy syn, Xavier James. Dwa lata później dołączyła do niego siostra, Ella-Grace Margaret. W 2014 roku urodził się najmłodszy Hadrien Gregoire. Rodzice starali się aktywnie uczestniczyć w życiu swoich pociech i być dla nich wzorem.

Obecnie, para nie jest już razem. Wiadomość o separacji wstrząsnęła całą Kanadą. Sophie zawsze stała u boku swojego ukochanego, a do tego była aktywną działaczką społeczną. Wydawać się mogło, że pomimo wzlotów i upadków, ich miłość przetrwa wszystko. Nic bardziej mylnego. Póki co, poza oświadczeniami na profilach na Instagramie, żadna ze stron nie zabrała głosu.