Justin Trudeau to jeden z najpopularniejszych polityków. Zainteresowanie budzi zarówno jego życie zawodowe, jak i prywatne. Justin Trudeau od 18 lat jest mężem Sophie Trudeau, mają troje dzieci. Wydawało się, że tworzą udany związek, ale właśnie ogłosili, że się rozstają. Na swoich profilach w mediach społecznościowych opublikowali oficjalne oświadczenie. Głos w sprawie zabrała też kancelaria szefa kanadyjskiego rządu.

Justin Trudeau ogłosił rozstanie z żoną

Justin i Sophie Trudeau poznali się jako dzieci, a po latach ponownie spotkali się na balu charytatywnym w 2003 roku. Dwa lata później zdecydowali się wziąć ślub. Doczekali się narodzin trójki dzieci: 15-letniego Xaviera, 14-letniej Elli-Grace oraz dziewięcioletniego Hadriena. Wydawało się, że w ich życiu prywatnym wszystko się układa, jednak para zdecydowała się rozstać po 18 latach małżeństwa.

Sophie i ja chcielibyśmy podzielić się faktem, że po wielu poważnych i trudnych rozmowach podjęliśmy decyzję o separacji - napisał polityk w oficjalnym oświadczeniu na Instagramie.

"Jak zawsze, pozostajemy bliską rodziną z głęboką miłością i szacunkiem do siebie nawzajem, a także dla wszystkiego, co razem zbudowaliśmy i będziemy budować" - dodał polityk.

Głos w sprawie rozstania zabrała też kancelaria szefa kanadyjskiego rządu, która przekazała, że para podpisała "prawne porozumienie o separacji". Dokument ten nie oznacza jeszcze, że Justina Trudeau i Sophie wzięli rozwód. Ponadto mają w planach wspólny wyjazd na wakacje. Para chce, by jej rozstanie przebiegło łagodnie i z poszanowaniem uczuć dzieci. Zamierzają dalej razem je wychowywać. Polityk i jego żona ustalili też, że obecnie on zamieszka z dziećmi w Rideau Cottage, natomiast ona przeprowadziła się już do innej nieruchomości w Ottawie.