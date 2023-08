Natalia Siwiec 1 sierpnia skończyła 40 lat. Najwyraźniej okrągłe urodziny podkusiły celebrytkę, aby zmienić coś w swoim wyglądzie. W końcu nowy etap w życiu często oznacza zmianę fryzury. Siwiec aktualnie przebywa w Polsce (drugi dom ma w Meksyku - przeczytacie o nim TUTAJ). Dzień przed urodzinami udała się do salonu fryzjerskiego. Najwidoczniej chciała wejść w 40. z nową fryzurą. Zmiana jest dość odważna, jednak fani są zachwyceni. Jakiś czas temu na podobną metamorfozę pozwoliła sobie jej pięcioletnia córka Mia.

REKLAMA

Zobacz wideo Fryzjerka Siwiec była zaskoczona wyglądem jej włosów

Natalia Siwiec zmieniła fryzurę. Ma grzywkę

Natalia Siwiec w ostatnim czasie była wierna długim włosom w brązowym kolorze z delikatnymi refleksami. Nic dziwnego, że miała ochotę na zmianę. Zdecydowała się na skrócenie włosów, a także modne cięcie. "Tak mnie wzięło przed urodzinami na grzywkę" - napisała pod zdjęciem na Instagramie.

Fani komplementują celebrytkę. Żartują, że zrobiła podobną fryzurę do córki. "Ładnie. Ewidentnie pasuje", "Dobra, dobra po prostu skopiowałaś Mię", "To była dobra decyzja! Pięknie!" - czytamy w komentarzach.

Lewandowscy mają willę na Majorce, Szczęśni w Marbelli. A gdzie Rozenek?

40. urodziny Natalia Siwiec świętowała w gronie najbliższych. Wspólnie z partnerem Mariuszem Raduszewskim i prawie sześcioletnią córką. "Dziś są moje urodziny! Nigdy nie czułam się lepiej sama ze sobą! Bycie w zgodzie ze sobą jest bardzo sexy! Emocjonalna dojrzałość jest sexy! Świadomość tego kim jesteś, jest sexy! Życzę sobie, by każda kobieta to poczuła. Żeby się nie bała być tym, kim chce i jaka chce" - napisała, pozując z wielkim bukietem kwiatów. Jeśli chcecie zobaczyć, jak Natalia Siwiec świętowała urodziny, zajrzyjcie do galerii na górze strony.