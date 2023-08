27-letnia modelka i influencerka z Australii Tirah Ciampa cieszyła się ogromną popularnością. Była również finalistką Miss World National. Realizowała się w pracy, a także mogła pochwalić się nienaganną sylwetką i zdrowiem. Aż do czasu, kiedy zaczęła się skarżyć na silne bóle brzucha. Zbagatelizowała to. Diagnoza okazała się najgorsza.

Modelka nie przejęła się bólem brzucha. Diagnoza? Rak trzustki

Tirah Ciampa zaczęła odczuwać silne bóle brzucha, jednak zbytnio się tym nie przejęła. Myślała, że to nic takiego i dolegliwość sama ustąpi. Próbowała łagodzić problem domowymi sposobami. Niestety ból stawał się nie do wytrzymania. "Czułam się, jakbym dostała pięścią w plecy. Sprawiało mi to wiele bólu i problemów" - napisała modelka na Facebooku. W końcu Tirah nie wytrzymała i postanowiła udać się do specjalisty. W lutym tego roku biopsja potwierdziła najgorsze. U finalistki Miss World Australia wykryto raka trzustki. Guz o wymiarach 15 × 15 cm wymagał usunięcia, ale 27-latka była przygotowana na najgorsze. Zaczęła nawet pisać listy pożegnalne do bliskich.

Rak trzustki ma najniższy wskaźnik przeżywalności ze wszystkich powszechnych nowotworów. Jest równie trudny do wykrycia, jak i do leczenia. Tirah przeszła żmudną siedmiogodzinną operację usunięcia guza. Konieczne było wycięcie większości narządu. Lekarze powiedzieli, że gdyby rak został pozostawiony na kolejny rok lub dwa, 27-latka nie miałaby żadnych szans na przeżycie.

W kwietniu ogłosiła na Facebooku, że jest wolna od raka. Opisała, jak wyglądała jej walka z chorobą. Zaapelowała do wszystkich, aby słuchali swojego ciała i regularnie się badali. Profil Miss World Australia na Facebooku wsparł modelkę. 31 lipca opublikowali post, informując, że Tirah przeszła ostatnią operację i jest w remisji. Modelka ma obecnie bliznę na brzuchu. Zdjęcia znajdziecie w galerii u góry strony.