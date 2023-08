Caroline Derpieński jest jednym z najgłośniejszych nazwisk ostatnich miesięcy. Polska modelka, która ma robić karierę w Stanach Zjednoczonych, nagle wparowała na rodzime salony i mocno namieszała. Opowiadała o życiu w Los Angeles, relacjach z największymi gwiazdami oraz swojej luksusowej codzienności. O zdanie na jej temat zapytaliśmy Marcina Tyszkę.

Zobacz wideo Tyszka zaprasza Derpienski do "Top Model". Podziwia u niej pewną kwestię

Caroline Derpienski ma szansę w "Top Model"?

Instagram Caroline Derpienski pęka w szwach od zdjęć z różnego rodzaju sesji zdjęciowych oraz wybiegów. Modelka chwaliła się nawet, że miała okazję pozować do okładek magazynów. Marcin Tyszka w rozmowie z Plotkiem ocenił czy miałaby szansę zaistnieć również w "Top Model". Padła jednoznaczna deklaracja.

Zapraszamy na casting i zobaczymy - mówił Marcin Tyszka w rozmowie z Plotkiem.

Marcin Tyszka podziwia Caroline Derpieński

Przy okazji Marcin Tyszka przyznał, że sama Caroline Derpienski zrobiła na nim wrażenie. Potrafi zrobić wokół siebie zamieszanie i jest o niej bardzo głośno. "Troszkę ją podziwiam, bo znalazła sobie niszę, potrafi namieszać w pięć minut, co drugi wasz artykuł jest o niej" - przyznał Marcin Tyszka.

Jednocześnie fotograf nie do końca rozumie fenomen modelki, bo zna wiele osób związanych z tym światem, które są o wiele mocniej zaangażowane w pracę w branży i mają więcej osiągnięć. Jest jednak ciekawy, czym zaskoczy w przyszłości. "Jest trochę więcej ludzi pracujących mocniej w modzie i tak dalej, więc szczerze mówiąc, nie rozumiem, ale ją szanuję i podziwiam. Znalazła się odpowiednia gwiazda na odpowiednie czasy. Trzymam kciuki, co dalej, bo namieszać jest łatwo, ale utrzymać się na topie jest już dużo trudniej, więc ciekawe co zrobi za rok, dwa, ale trzymam kciuki".

