Sandra Kubicka w obszernym poście opublikowanym na Instagramie opowiedziała o modelingu kiedyś i dziś. Modelka ma 14-letnie doświadczenie w tej branży. Zaczynała, kiedy świat mody wyglądał zupełnie inaczej. Uważa, że obecnie modeling umarł. Karierę robi się dzięki mediom społecznościowym. Przy okazji wbiła szpilę Natalii Janoszek i Caroline Derpienski. W komentarzu jednak z obserwatorek zarzuciła Kubickiej hipokryzję. Ta odpowiedziała.

Sandra Kubicka miała być modelką Victoria's Secret? Odpowiedziała

Od wielu lat krążą plotki, jakoby Sandra Kubicka miała być modelką Victoria's Secret. Gwiazda dementowała je wielokrotnie. Wyjaśniała, że pojawiła się tylko w katalogu online. Jednak nie do wszystkich ta informacja dotarła. Jednak z obserwatorek pod postem Kubickiej zarzuciła jej obłudę. "Sama przecież miałaś zmyśloną karierę aniołka Victoria's Secret, więc nie rozumiem skąd to oburzenie i niedowierzanie" - czytamy. Modelka postanowiła jeszcze raz wyjaśnić tę kwestię. Media wyolbrzymiły temat, gdy do sieci trafiło zdjęcie Kubickiej, wychodzącej z siedziby marki bieliźnianej.

Błagam cię, nigdy nie powiedziałam ze nią byłam. Są nawet wywiady, w których tłumaczę, jak polskie media przekręcały informacje. Wszystko zaczęło się od tego, że paparazzi zrobiło mi zdjęcia jak wychodzę w NYC z budynku siedziby VS, co było tuż przed ich pokazem, bo byłam na liście na castingu do tego pokazu. Lista również wypłynęła. Polskie media dopisały nagłówek i poszła plota. Tłumaczyłam mojej poprzedniej menedżerce, że to kłamstwo, ale to się rozhulało. Nie wsadzaj mi słów do ust. Nagłówki są pisane w sposób chwytliwy, bo tylko to ludzie czytają, a nie treść.

Kubicka dodała również kolejne komentarze, w których wyjaśniła, na czym polegała jej współpraca z marką. Zaznaczyła również, że zdecydowała się zakończyć współpracę z Małgorzatą Leitner. "Możesz też zauważyć, że zmieniłam menedżera i moja kariera od razu się zmieniła w mniej skandaliczną. Jedyne co z VS miałam wspólnego to to, że na ich stronie online sklepu bywały moje zdjęcia w strojach kąpielowych".

Kubicka ostro o Derpienski. Modelka zarzuca: Jest strasznie zdesperowana

Sandra Kubicka zakończyła współpracę z agentką

Swego czasu Małgorzata Leitner była jedną z najpopularniejszych menedżerek gwiazd w kraju. Pod swoimi skrzydłami miała m.in. Joannę Krupę, Sandrę Kubicką oraz Karolinę Pisarek. Dziś już żadna z nich z nią nie pracuje. Kubicka współpracowała z agentką kilka lat, jednak w wakacje 2021 poinformowała w mediach, że ich zawodowa relacja się zakończyła. Więcej zdjęć Sandry Kubickiej znajdziecie w galerii u góry strony.