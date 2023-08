Książę Harry i Meghan Markle prowadzą fundację Archewell, która jest członkiem komitetu doradczego Responsible Technology Youth Power Fund. To nowa inicjatywa, która umożliwia młodym ludziom rozwój w zakresie nowych technologii. Para ogłosiła zwycięzców grantów w wysokości dwóch milionów dolarów na fundusz "Solidna technologia dla młodzieży". Fundacja przyznała pieniądze grupom kierowanym przez młodzież, pracującym nad uczynieniem ekosystemu technologicznego bardziej integracyjnym, sprawiedliwym i odpowiedzialnym miejscem. Na nagraniu Meghan i Harry wspomnieli o dzieciach, synu Archiem i córce Lilibet.

Meghan Markle i książę Harry mówią o dzieciach

Ostatnio w mediach głośno było o kryzysie w związku pary, a nawet rozwodzie. Patrząc na nowe nagranie, wygląda na to, że między nimi wszystko gra. W uroczym nagraniu opublikowanym przez fundusz dzwonili z gratulacjami do zwycięzców. Podziękowali młodym liderom za napędzanie zmian, które przyniosą korzyści następnemu pokoleniu, w tym ich synowi Archiemu, który ma cztery lata i córce Lilibet, która skończyła dwa lat. "Dziękujemy za wszystko, co robicie. Szczególnie nasze dzieci są niesamowicie wdzięczne" - powiedział książę Harry. "Jeszcze o tym nie wiedzą, ale będą!" dodała ze śmiechem Meghan Markle.

Odpowiedzialność cyfrowa jest kluczowym filarem publicznej pracy Fundacji Archewell, którą książę Harry i Meghan Markle założyli w 2020 roku, wkrótce po wycofaniu się z rodziny królewskiej. Nazwa organizacji pochodzi od greckiego słowa oznaczającego "źródło działania", które było również inspiracją dla imienia Archiego. Więcej zdjęć pary znajdziecie w galerii u góry strony.

Meghan Markle jak zwykle z klasą

Meghan Markle trzymała się swojego zwykłego, monochromatycznego stylu. Aktorka miała na sobie beżowy komplet. Bluzkę z golfem i bez rękawów oraz długą spódnicę marki Bleusalt z Kalifornii. Na nadgarstku miała tradycyjnie swój zegarek od Cartier, a w uszach wiszące, złote kolczyki z kulkami. Markle jak zwykle ma delikatny, podkreślający urodę makijaż. Tym razem rozpuściła włosy. Przyzwyczaiła nas jednak do ulizanego koka.