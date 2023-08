Joanna Krupa od samego początku jest gospodynią programu "Top Model". Chociaż na co dzień mieszka w Los Angeles, często gości w Polsce. Na konferencji promującej nowy sezon show, zapytaliśmy modelkę o jej córkę Ashę. Ujawniła nam, że dziewczynka nie zawsze jest szczęśliwa, gdy musi iść do przedszkola.

Zobacz wideo Jak córka Krupy radzi sobie z językiem polskim? Tak odnajduje się w przedszkolu

Córka Joanny Krupy chodzi do przedszkola. "Nie lubi, jak ktoś mówi jej, co ma robić"

Joanna Krupa w rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając powiedziała, że jej córka uwielbia dzieci. Lepiej dogaduje się z tymi starszymi od niej. Ma jednak problem ze stosowaniem się do wszystkich reguł panujących w placówce.

Kocha dzieci. W większości lubi starsze dzieci, bo jest bardzo inteligentną, mądrą dziewczyną. Kocha dzieci, ale do końca nie kocha przedszkola. Są momenty, że nie chce iść, bo ona jest taka, że nie lubi, jak ktoś mówi jej, co ma robić. W szkole masz reguły i do końca to jej nie pasuje. Zabawę uwielbia, ale codziennie nie chce chodzić do przedszkola, więc na siłę tam jej nie daję - powiedziała Krupa.

Zapytaliśmy modelkę też o to, czy Asha dobrze mówi w języku polskim. "Super, wszystko rozumie, mówi dużo po polsku, zdaniami już, jak czegoś nie rozumie, czy nie wie, jak powiedzieć, to się pyta" - zdradziła nam Krupa. A czy miesza język polski z angielski, jak jej mama? Gwiazda przyznała, że często się jej to zdarza. "Często miesza. To jest bardzo słodkie, ale miesza bardzo dużo" - dodała. Wywiad z modelką obejrzysz w wideo na górze strony, a po jej zdjęcia z córką zapraszamy do galerii.