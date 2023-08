Ostatnie miesiące przebiegają w mediach pod hasłem afery z udziałem Natalii Janoszek. Zdaniem Krzysztofa Stanowskiego celebrytka miała zmyślić całą karierę w Bollywood, a oprócz tego oszukiwać w sprawie tytułów zdobywanych podczas konkursów piękności i udziału w festiwalach filmowych. O komentarz w sprawie dalszych losów aktorki w show-biznesie poprosiliśmy Michała Piróga. Jego zdanie nieco się zmieniło.

Michał Piróg współczuje Natalii Janoszek

Michał Piróg w rozmowie z naszą reporterką Weroniką Zając wyznał, że na przestrzeni ostatnich miesięcy zmienił zdanie na temat Natalii Janoszek. Uważa, że kolejne kroki wykonywane przez Krzysztofa Stanowskiego są raczej zbędne. "Teraz już (dop. red. podchodzę) trochę bardziej spokojnie, bo przy pierwszym filmie jakoś tak bardziej agresywnie zareagowałem. Nie znam pana Stanowskiego, ja go kiedyś tylko minąłem, natomiast wydaje mi się, że kopanie leżącego jest straszną rzeczą" - mówił Michał Piróg. Tancerz przyznał, że współczuje Janoszek sytuacji, w jakiej się znalazła i nie chciałby jej oceniać, ponieważ nie wie, co nią kierowało w domniemanym zmyślaniu kariery.

Bardzo współczuję Natalii, w takich sytuacjach nie interesuje mnie powód, dlaczego skłamała i dlaczego wymyśliła te rzeczy, bo nie jest to moment, kiedy mamy się zastanawiać, co się wydarzyło w jej życiu i dlaczego postanowiła wszystko sfilmować. Natomiast to, co się dzieje w chwili obecnej - ludzie ją bezlitośnie atakują i ona nikogo nie zamordowała, więc to nie powinno być aż tak piętnowane - wyznał Michał Piróg w rozmowie z Plotkiem.

Michał Piróg ocenia przyszłość Natalii Janoszek w show-biznesie

Informacje, które wypłynęły za sprawą Krzysztofa Stanowskiego, raczej nie pomogą Natalii Janoszek w budowaniu dalszej kariery w rodzimym show-biznesie. Zdaniem Michała Piróga jest pewien niesmak, jednak nie do końca wiadomo czy to sama aktorka zaplanowała robienie z siebie wielkiej gwiazdy Bollywood. Niewykluczone, że stoją za tym osoby z jej zespołu. Całą rozmowę znajdziesz w naszym materiale wideo na górze strony.

Na pewno w show-biznesie gdzieś jest spalona, natomiast nie znamy powodów, dlaczego tak było i też nie wiemy na 100 proc. To jest zdanie jednego pana przeciwko (dop. red. Natalii). Czy ona to wymyśliła? Może to jej management to wymyślił? Tego nie wiemy.

Przy okazji oberwało się Krzysztofowi Stanowskiemu. Zdaniem Piróga, jego materiały mogą wyrządzić potencjalną krzywdę aktorce. "A ona leży i ten pan Stanowski kopie już bezbronną, leżącą osobę, która wszystko może zrobić - targnąć się na życie, zwariować. Nie robi się takich rzeczy, tym bardziej jeśli się jest starym chłopem. On jest w moim wieku, nie mamy już 15 lat. Ludzi bym prosił o to, żebyśmy spokojniej do tego podchodzili. Nie wiemy, jaki był powód i początek".

Michał Piróg był sąsiadem Natalii Janoszek

Okazuje się, że Natalię Janoszek i Michała Piróga wiele łączy. Obydwoje mają doświadczenie w pracy w Indiach, ale to nie koniec. Kiedyś byli sąsiadami i mieli okazję do rozmowy. Unikali jednak tematów czysto zawodowych. "Ja ją poznałem, kiedyś była moją sąsiadką, mieszkaliśmy na jednej ulicy i kilka razy na siebie wpadliśmy. Bardzo miła dziewczyna, ale nigdy nie rozmawialiśmy więcej na temat pracy. Nie przypominam sobie, żeby ona pracowała tam (dop. red. w Bollywood) dłużej, ale ona wiedziała, że robiłem choreografie do reklam w Indiach. Nasze doświadczenia też nie były punktem zaczepienia w rozmowach" - ujawnił. Zdjęcia Michała Piróga znajdziesz w naszej galerii na górze strony.