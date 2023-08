Czy Hubert Hurkacz ma dziewczynę? Smutne, co zdradził tenisista

Hubert Hurkacz, zaraz po Idze Świątek, jest kolejny polskim tenisistą, który odniósł sukces w turnieju Australian Open. 26-latek z Wrocławia w styczniu 2023 roku wygrał w pięciu setach z Denisem Shapovalovem. Swoje osiągnięcia zawdzięcza ciężkiej pracy. Zaczął trenować już od najmłodszych lat. Jak sam przyznał, sport wypełnia większość jego czasu. Hurkacz opowiedział, jak obecnie zapatruje się na relacje miłosne.

Hubert Hurkacz o relacjach miłosnych w życiu sportowca. Wyznał, jak sobie radzi z samotnością

Hubert Hurkacz jest bardzo zżyty z rodziną. Ma młodszą siostrę Nikę, która również chce iść w jego ślady. Dziewczyna jest dziesięć lat od niego młodsza. Póki co, regularnie kibicuje bratu na trybunach. Wśród bliskich tenisisty nie znajdziemy jednak ukochanej. Choć Hurkacz rzadko opowiada o życiu miłosnym, nie ukrywa, że póki co ma inne priorytety. Bardzo dużo podróżuje i trenuje, a pozostały czas spędza z rodziną i najbliższymi przyjaciółmi. "Tenisiści w pewnym stopniu są skazani na samotność. Sami walczymy na korcie. Sami odnosimy zwycięstwa, ale też sami ponosimy porażki. Za wszystko jesteśmy odpowiedzialni sami" - wyznał jakiś czas temu w rozmowie z "Vivą!".

Dodał, że w tej branży trzeba lubić samotność i mieć mocną psychikę, aby wytrzymać taki tryb życia. Hubert Hurkacz dodał, że nie ma czasu, aby spędzać czas, jak pozostali. Gdy jednak znajdzie chwilę, bardzo docenia spotkania. "Lubię mieć czas na spotkania z przyjaciółmi, wspólne kolacje. Łapię takie momenty. Przez ostatni miesiąc miałem jeden dzień wolnego. Spędziłem go ze znajomymi na polu golfowym" - powiedział w wywiadzie. Więcej zdjęć polskiego tenisisty znajdziecie w galerii na górze strony.

Hubert Hurkacz ciężko pracował na swój sukces. Pasję do sportu odziedziczył po mamie

Hubert Hurkacz tenisem zainteresował się już w dzieciństwie. Wszystko za sprawą sławnej mamy, która stanowiła dla niego wzór do naśladowania. Zofia Maliszewska-Hurkacz była złotą medalistką mistrzostw Polski w tenisie. To dzięki niej zaczął trenować. "Mama grała w tenisa, uczyła trochę tatę, a ja w tym czasie, gdy miałem trzy, cztery lata, odbijałem piłkę o płot. A potem zostałem zapisany na zajęcia" - wyznał w jednym z wywiadów. ZOBACZ TEŻ: Piękny gest Davida Beckhama. Młody fan z Polski nie zapomni tego do końca życia