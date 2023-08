Małgorzata Rozenek to jedna z najpopularniejszych polskich celebrytek. Na obrzeżach show-biznesu zaczęła funkcjonować jako żona aktora Jacka Rozenka, ale popularność przyniósł jej program "Perfekcyjna Pani Domu". Obecna żona Radosława Majdana szybko zaczęła budować swoją markę także w mediach społecznościowych. Często jednak musi mierzyć się z krytycznymi uwagami internautów. Teraz dała znać, co o tym myśli.

Rozenek sprzeciwia się krytykanctwu: Hipokryzja i frustracja staje się sposobem na życie

W najnowszym poście na Instagramie Małgorzata Rozenek odniosła się do krytycznych komentarzy. Celebrytka uznała wręcz, że obecnie żyjemy w "kulturze przypier*olu" i że stało się to modne. Sama jednak jest daleka od krytykanctwa. Podkreśla, że sama odnosi się do ludzi z uśmiechem i otwartym sercem.

Żyjemy w kulturze przypier*olu. Ostatnio stało się to modne. Nigdy tego nie zrozumiem i nie dam sobie wmówić, że to z troski o o innych. Czasami sobie myślę, że hipokryzja i frustracja staje się sposobem na życie. No cóż, u mnie tak nie będzie. Ja jak zawsze witam was szerokim uśmiechem i otwartym sercem, życząc wam najlepszego dnia - napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek.

Dodajmy, że w sierpniu Małgorzata Rozenek zadebiutuje w nowej roli. Zajmie się konferansjerką podczas Top of The Top Festival w Sopocie. Do tej pory celebrytka marzyła o tym, żeby być gospodynią programu "Dzień Dobry TVN". To udało jej się spełnić, chociaż nie na długo. Z najnowszych informacji wynika, że Rozenek nie powróci do składu prowadzących w jesiennej ramówce.

Małgorzata Rozenek Fot. Instagram.com/m_rozenek screen