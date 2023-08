Grał w "Na Wspólnej". Rzucił wszystko i zamieszkał na łodzi

Michał Malinowski to aktor, który swego czasu zagrał w serialu "Na Wspólnej". Telewidzom dał się też poznać jako uczestnik tanecznego show "Taniec z Gwiazdami". Z pewnością celebryta zaskoczył wielu, gdy wyjawił, że zamieszkał na własnoręcznie wykonanej łodzi. Życie na morzu wiąże się z wieloma przygodami, ale też niebezpieczeństwem.

REKLAMA

Zobacz wideo Prąd rozrywający wciąga w głąb morza. Bądź uważny, gdy jesteś na plaży

Michał Malinowski żyje na morzu. Bywa bardzo niebezpiecznie. "Poraził mnie piorun"

W najnowszym wywiadzie Michał Malinowski opowiedział o swoim życiu na wodzie. Okazuje się, że wiąże się to z wieloma trudami. Momentami bywa naprawdę niebezpiecznie. Malinowski wyjawił, że ostatnio musiał zmierzyć się z burzą. Z pewnością zapamięta ją na długo.

Podczas jednej z burz, które złapały nas na otwartym morzu, poraził mnie piorun. Wysiadły światła nawigacyjne, a w rękę, którą trzymałem mokrą linę, poraził mnie prąd - wyznał Michał Malinowski w rozmowie z "Co za tydzień".

Michał Malinowski z "Na Wspólnej" przeszedł metamorfozę. Zapuścił włosy i wąsy

Malinowski mieszka w własnoręcznie zbudowanej łodzi

Michał Malinowski spędza obecnie czas na morzu, ale nie oznacza to, że całkowicie zrezygnował z aktorstwa. Niedawno poinformował fanów, że zagra w jednym z kolumbijskich seriali. Jednak to życie na wodzie okazało się jego wielką pasją. Nawet jeśli niesie to ze sobą wiele zagrożeń.

Na morzu dzieje się dużo i dosyć często człowiek ma wrażenie, że jego życie jest zagrożone. Ale tak jak powiedziałem już wcześniej: wierzę w to, że nie ma wolności bez ryzyka. I ja nie mam problemu z tym, żeby za tę wolność ryzykiem zapłacić - dodał Michał Malinowski.

Michał Malinowski Fot. KAPiF