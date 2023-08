Pique szaleje w klubie nocnym. Puściły mu nerwy. "Jesteście nikim". Idol na medal?

Gerard Pique jest twarzą projektu Kings League. Są to zawody skupiające kilkunastu hiszpańskich streamerów, którzy rywalizują w piłkarskiej lidze. Wielki finał miał miejsce w sobotę na stadionie Estadio Wanda Metropolitano w Madrycie. Jak wiadomo - każde igrzyska kończą się świętowaniem. Nie inaczej było i w tym przypadku. Szefowie, pracownicy i zawodnicy po wielkim starciu wybrali się na after party do klubu nocnego. Tam bawili się do rana.

Gerard Pique rozwścieczony. Naśmiewał się nawet Iker Casillas

Nie oznacza to jednak, że nie obyło się bez żadnego niemiłego incydentu. Gdy Pique przejął mikrofon i zaczął wszystkich witać, tłum zaczął skandować imię jego byłej partnerki - Shakiry. Piłkarz próbował zachować zimną krew.

Nie obchodzi mnie to, jesteście nikim - rzucił w kierunku obecnych, co tylko rozwścieczyło ich jeszcze bardziej, jak poinformował hiszpański dziennik "Mundo Deportivo".

Swoje dołożył jeszcze obecny na miejscu były bramkarz Realu Madryt, Iker Casillas. Prywatnie - przyjaciel Pique. Hiszpański gwiazdor piłki poprosił, by z głośników poleciała piosenka "Waka waka", której wykonawczynią jest była kobieta Pique.

Tak synowie Pique przezywają jego dziewczynę. Chyba nie zaakceptowali nowej macochy

Pique, a Shakira. Wielka miłość i wielkie rozstanie

Shakira i Pique rozstali się po dwunastu latach związku w 2022 roku. Wtedy wyszło na jaw, że piłkarz zdradzał piosenkarkę, w dodatku w ich własnym domu. Choć od skandalu minęło już trochę czasu, Shakira wielokrotnie w wywiadach określiła ostatnie miesiące "prawdopodobnie najtrudniejszym, najciemniejszym momentem życia". Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

