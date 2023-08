Lizzo dała się poznać nie tylko jako popularna piosenkarka i artystka, ale również działaczka na rzecz ruchu body-positive. Amerykańska wokalistka przedstawia się w sieci jako pełna pozytywnej energii osoba. Wiele razy podkreślała, że dąży do tego, aby każdy akceptował siebie takim, jaki jest. Zawsze mówiła, jak ważne jest kochanie swojego ciała. Ostatnio jednak wyszło na jaw, że Lizzo ma również drugą twarz. Jej byłe tancerki postanowiły przerwać milczenie. Kobiety wniosły pozew do kalifornijskiego sądu. Wynika z niego, że praca z artystką nie była łatwa. Lizzo grozi kryzys wizerunku.

Byłe tancerki Lizzo złożyły pozew. O co poszło?

Do kalifornijskiego sądu trafił pozew przeciwko 35-letniej artystce. Na taki krok zdecydowały się Arianna Davis, Crystal Williams i Noelle Rodriguez, które współpracowały z Lizzo w latach 2021-2023. Wszystkie zgodnie przyznały, że praca z raperką była nie do zniesienia. Zaczęło się od konkursu, w którym piosenkarka szukała tancerek plus-size do swoich show. To, co początkowo miało być spełnieniem marzeń, zmieniło się w najgorszy koszmar. Kobiety zeznały, że były bardzo źle traktowane. Według nich, Lizzo miała traktować swój zespół "jak zakładników".

Lizzo Amy Harris / AP

Byłe tancerki Lizzo opisały swoje doświadczenia. Zaczęły od tego, że piosenkarka miała je zmuszać do występów nago, pomimo tego, że czuły się z tym bardzo niekomfortowo. Dodały, że mierzyły się również z dręczeniem i nękaniem. Powodem miały być niedostatecznie dobre występy czy spożywanie alkoholu w pracy. Artystka miała zmuszać Ariannę, Crystal i Noelle do kilkunastogodzinnych treningów bez przerwy. Jedna z nich zeznała, że podczas treningu "nie wytrzymała i się zesikała". Wszystko za sprawą tego, że bała się poprosić o przerwę. Więcej zdjęć Lizzo znajdziecie w galerii na górze strony.

To nie koniec długiej listy zarzutów stawianych Lizzo. Byłe tancerki raperki oskarżyły ją również o body-shaming. Stwierdziły, że pomimo tego, że piosenkarka uchodzi za ikonę ruchu body-positive, dla swoich pracowników ma inne zasady. Jest to szczególny cios w wizerunek artystki, która przez długi czas promowała samoakceptację. Stroną w pozwie jest również trenerka zespołu Shirlene Quigley, a także firma koncertowa Big Grrrl Big Touring Inc. Póki co, nikt nie zabrał głosu w sprawie. ZOBACZ TEŻ: Lizzo pojawiła się na koncercie Beyonce w Warszawie. Wypatrzyliśmy ją w tłumie [PLOTEK EXCLUSIVE]