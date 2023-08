Chociaż od zakończenia emisji kultowego serialu TVP "Ranczo" minęło już kilka lat, to aktorzy, którzy przez dziesięć sezonów wcielali się w bohaterów, nadal pozostają w dobrych relacjach. Pokazała to ostatnia wymiana komentarzy, do której doszło pomiędzy Cezarym Żakiem a Martą Chodorowską. Do dyskusji dołączyli także fani obojga aktorów.

Cezary Żak komentuje zdjęcie Marty Chodorowskiej. Przekomarzają się w mediach społecznościowych

Marta Chodorowska w "Ranczo" grała niesforną córkę wójta, czyli bohatera, w którego wcielał się właśnie Cezary Żak. Nadal zdarza im się również razem współpracować. Aktualnie oboje grają w spektaklu "Kolacja dla głupca". Między dwojgiem aktorów narodziła się prawdziwa przyjaźń, co bardzo często okazują. Szczególnie widać to w mediach społecznościowych, gdzie co jakiś czas reagują na zamieszczane przez siebie posty.

Ostatnio Żak opublikował zdjęcie ze swojego nowego projektu. Gwiazda "Miodowych lat" i "Rancza" rozsiadła się wygodnie na krześle w słomianym kapeluszu. Na szyi widać zawieszone okulary. Tego szczegółu nie przeoczyła Chodorowska. "A jaki okular do tego. Bardzo zacnie" - napisała. Aktor nie pozostał dłużny. Odpowiedział równie żartobliwie. "Żeby lepiej dostrzec to, co Ty wyprawiasz w swoich relacjach znad Bałtyku" - napisał, nawiązując do ostatnich zdjęć aktorki. Temat od razu podchwycili internauci. "Klaudia, ojciec ma cię na radarze", "Ojciec, pilnuj Klaudii, bo u niej nigdy nie wiadomo" - żartowali. Więcej zdjęć Cezarego Żaka i Marty Chodorowskiej znajdziecie w galerii.

Marta Chodorowska wypoczywa nad Bałtykiem. Wrzuciła beztroskie zdjęcia z plaży

Marta Chodorowska korzysta z pięknej pogody i wypoczywa na łotewskim wybrzeżu. Jako cel podróży wybrała dokładnie Przylądek Kolka, który jest najbardziej wysuniętym na północ fragmentem Półwyspu Kurlandzkiego. Aktorka nie ukrywa, że jest zachwycona wyjazdem, a szczególnie zielonymi krajobrazami. Swój wypad relacjonuje regularnie w mediach społecznościowych.

Ostatnio opublikowała efekty sesji zdjęciowej, która odbyła się na jednej z miejscowych plaż. Widać na nich jak aktorka beztrosko biega po plaży w całkowicie naturalnej odsłonie. "Tę radość zatrzymam na zawsze. Taki Bałtyk kocham. Kompletnie pusty a „w sezonie". Wiatr, woda, słońce, przyroda. Nic więcej nie potrzeba" - podpisała fotografie.