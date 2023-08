Na początku lipca świat obiegła smutna wiadomość o śmierci Celeba Willinghama, męża Tammy Slaton. Mężczyzna zmarł w wieku zaledwie 40 lat. Uczestniczka "Sióstr wielkiej wagi" nie kryła, że jest zdruzgotana. Pożegnała wtedy ukochanego w instagramowym wpisie. "Spoczywaj w pokoju, słodki aniele, zawsze będziemy tęsknić i cię kochać. Dziękuję Caleb za pokazanie mi prawdziwej miłości i szczęścia" - napisała Tammy Slaton. Teraz odbył się pogrzeb mężczyzny.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Stępień mówi, jak czuje się rok po stracie swojego syna Oliwiera. "Staram się walczyć o siebie"

Tammy Slaton zalała się łzami na pogrzebie męża

Serwis Mirror informuje, że w minioną niedzielę odbył się pogrzeb Caleba Willinghama w Kentucky. W ostatniej drodze towarzyszyła mu nie tylko żona, ale i rodzina oraz przyjaciele. Sieć obiegły zdjęcia z tego wydarzenia, na których widać było, że Tammy nie kryła emocji. Celebrytka zalewała się łzami, żegnając swojego ukochanego.

Prywatny pogrzeb Caleba został zaplanowany przez jego żonę Tammy i odbył się o zachodzie słońca, zaledwie kilka minut drogi od domu Tammy w Kentucky. Celebrytka pożegnała ukochanego zaledwie trzy dni po 37. urodzinach. W czasie uroczystości pogrzebowej Tammy mogła liczyć na wsparcie swojej siostry Amy.

Tammy Slaton o stracie ukochanego męża. "Był moim aniołem stróżem"

Caleb zmarł tragicznie na początku lipca, o czym poinformował jego brat na Facebooku. Wkrótce potem Tammy sama potwierdziła tę wiadomość poruszającym postem na Instagramie i oświadczeniem opublikowanym w magazynie "People". Od tego czasu Caleb został poddany kremacji.

Małżonkowie poznali się w centrum leczenia otyłości. Caleb nie przestrzegał diety

Caleb i Tammy poznali się w ośrodku leczenia otyłości w Ohio. Zaręczyli się w październiku 2022 roku. Miesiąc później stanęli na ślubnym kobiercu. "Dzień naszego ślubu był idealny, w pokoju było tyle miłości. Dosłownie poślubiłam mojego najlepszego przyjaciela - powiedziała Tammy Slaton w rozmowie z magazynem "People". Mąż Tammy okazjonalnie brał udział w nagraniach programu. Między małżonkami dochodziło jednak do spięć, ponieważ Caleb nie przestrzegał diety. Mirror informuje, że Tammy bardzo przeżyła śmierć Caleba, ponieważ wie, że "to mogła być ona sama". "Tammy przeszła przez to samo doświadczenie, co Caleb i chciała, żeby wyzdrowiał, ale on po prostu nie miał ochoty stracić wagi" - powiedział informator Mirror. Zdjęcia małżonków znajdziecie w naszej galerii na górze strony.