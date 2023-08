Amerykańskie życie Rubików. Pierwszy sukces zaliczony. Zdali ważny egzamin

Agata i Piotr Rubikowie postanowili diametralnie zmienić swoje życie. Wyjechali na stałe do Stanów Zjednoczonych. Cała rodzina zamieszkała w Miami. Para chętnie relacjonuje swój "amerykański sen" w mediach społecznościowych. Nowe mieszkanie to nie wszystko. Na miejscu czekały ich kolejne wyzwania.

Rubikowie zdają egzamin na amerykańskie prawo jazdy

Okazuje się, że Agata i Piotr Rubikowie musieli podejść do egzaminu na amerykańskie prawo jazdy. Agata Rubik podzieliła się szczegółami dotyczącymi teoretycznej części egzaminu na instagramowym profilu. Żeby zaliczyć test trzeba było odpowiedzieć prawidłowo na 40 z 50 pytań w ciągu godziny.

Z polskim prawem jazdy można jeździć do trzech miesięcy (podobno). Żeby otrzymać amerykańskie prawo jazdy musimy zdać egzamin teoretyczny i zaliczyć test teoretyczny na placu manewrowym. Część teoretyczna składa się z 50 pytań, żeby zdać musimy odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 40 z nich w ciągu 60 minut - wyjaśniła obserwatorom na Instagramie Agata Rubik.

Na kolejnym stories Agata Rubik pochwaliła się, że egzamin zakończył się sukcesem. Część teoretyczna została zaliczona. Uradowana postanowiła świętować z całą rodziną. Wspólnie wybrali się do pobliskiego sklepu z gadżetami dla psów. Okazało się, że pupil Rubików właśnie miał urodziny. Była to więc doskonała okazja, żeby zaprosić go na specjalne lody dla psów, zrobione z jogurtu i masła orzechowego. Wszyscy byli wyraźnie zadowoleni z tak spędzonego popołudnia.

