Marcelina Zawadzka zaskoczyła fanów nowym zdjęciem na Instagramie, a przede wszystkim wiadomością, która się pod nim kryła. Gwiazda opublikowała romantyczny kadr, na którym widać, jak jej partner Max Gloeckner klęczy przed nią i wręcza jej pierścionek zaręczynowy. Para jest ze sobą związana od dwóch lat.

REKLAMA

Zobacz wideo "Piękna i naturalna" Marcelina Zawadzka w sukience na lato za mniej niż 200 złotych

Marcelina Zawadzka pochwaliła się zaręczynowym zdjęciem

Marcelina Zawadzka i Max Gloeckner poznali się w 2020 roku w Meksyku. Prezenterka miała wtedy za sobą wiele nieudanych relacji z mężczyznami. Łączono ją m.in. z Jakubem Przygońskim, Mikołajem Roznerskim, Rafałem Jonkiszem czy Leonardo Marquesem. W rozmowie z serwisem Pudelek Marcelina Zawadzka stwierdziła, że z perspektywy czasu uważa, że nigdy wcześniej nikogo nie kochała. - Nie wiedziałam, czym tak naprawdę jest miłość. Teraz ją czuje - powiedziała wtedy.

Marcelinę Zawadzką przerosła wysokość rat. "Mam dwa mieszkania na kredycie"

Dzięki niemu po raz pierwszy od 10 lat zaufałam facetowi. Mam coś takiego, że czasami za mało w siebie wierzę, a on potrafi mnie uspokoić, dowartościować, zadbać o mój komfort - powiedziała Marcelina Zawadzka w rozmowie z tygodnikiem "Na żywo".

Marcelina Zawadzka chętnie wyliczała zalety Maksa. Okazało się, że poza tym, jak o nią dba, potrafi również za nią nadążyć, stawia przed nią nowe wyzwania i napędza ją do działania. Z kolei w rozmowie z Pomponikiem przyznała, że byłaby gotowa poślubić Maksa. "Bardzo chciałabym być pewna siebie i swoich uczuć, idąc do ołtarza, a teraz jestem pewniejsza niż kiedyś. Ale ślub to musi być inicjatywa mężczyzny. To on musi poprosić o rękę" - powiedziała.

Nowe zdjęcie na jej instagramowym profilu świadczy o tym, że Max wyszedł z inicjatywą. Romantyczny kadr, na którym Max klęczy przed Marceliną Zawadzką, zachwyca.

Nie chcę iść do nieba, gdy niebo leży tuż obok mnie - napisała Marcelina Zawadzka, dodając hashtag "powiedziałam tak".

Marcelina Zawadzka poprowadziła Polsat SuperHit Festiwal. Sukienka dużo odsłoniła

Znani znajomi Marceliny Zawadzkiej oraz jej fani nie kryją zachwytu i składają gratulacje w komentarzach. "OMG! Jak cudownie! Gratulacje kochana moja! Wiesz, że cieszę się jeszcze mocniej i mocniej" - napisała Basia Kurdej-Szatan. "Kochana gratulacje, ale super!" - dodała Magda Pieczonka, makijażystka gwiazd. Ela Romanowska, Zuzanna Pactwa i Edyta Herbuś również złożyły gratulacje zakochanej parze.